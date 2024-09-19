В Московской области построили 12 тротуаров к медучреждениям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Двенадцать тротуаров к медицинским учреждениям построили на региональных дорогах в десяти округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для комфорта пешеходов работы провели в десяти округах — всего построили 12 тротуаров к поликлиникам, ФАПам, амбулаториям, больницам. Общая протяжённость новых тротуаров составила более 15 километров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Тротуары были построены, в частности, в Орехово-Зуевском округе, Балашихе, Коломне, Чехове и ряде других округов. В настоящее время продолжается строительство тротуаров к фельдшерско-акушерским пунктам в деревне Судислово округа Шаховская и егорьевском селе Саввино.
Обустройство тротуаров проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Лев Каштанов