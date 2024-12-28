В Московской области построили 166 школ по нацпроекту «Образование»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в рамках национального проекта «Образование» построили 166 новых школ, а в 64 провели капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, подводя итоги реализации нацпроекта.
«В 2024 году завершился национальный проект «Образование», который за пять лет кардинально изменил систему обучения и воспитания в регионе. Этот масштабный проект модернизации образовательной среды позволил создать целую экосистему для развития детей и молодёжи. В регионе было построено 166 новых школ более чем на 110 тыс. учеников, а в 64 образовательных учреждениях провели капремонт», – рассказали в пресс-службе.Кроме того, было создано более 13 тыс. новых мест дополнительного образования. Центры цифрового образования детей «IT-куб» открыты в городских округах Подольск, Клин, Электросталь, Химки, Ленинский. Начали работу детские технопарки «Кванториум» в Королёве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском городских округах.
В сельской местности заработали 505 центров «Точка роста».
С будущего года стартует новый нацпроект «Молодёжь и дети», направленный на воспитание. В планах – продолжение строительства школ, капремонт образовательных организаций, обновление учебных корпусов и общежитий колледжей, развитие дополнительного образования.
Читайте также:
Число участников «Движения первых» в Подмосковье за два года превысило 370 тыс.
В Химкинском лицее руководители базовых школ РАН Московской области подвели итоги года
Ученица Физтех-лицея Имаева выиграла Международный конкурс в Турции
Лора Луганская