В Московской области продолжается строительство ЖК «Публицист»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Пушкинском районе Московской области реализуется проект комплексного развития территорий, в рамках которого строится жилой комплекс «Публицист». Рабочие приступили к строительству монолитного каркаса корпуса № 10 и начали фундаментные работы в корпусе № 12, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Строительство каркаса корпуса № 11 завершено на 40 %, работы ведутся по секциям. В секциях 6–11 монолитные работы проводятся на уровнях с 7 по 10 этаж, в секциях 1–5 осуществляется монтаж вертикальных конструкций подземного этажа. В корпусе № 10 завершено бетонирование фундаментной плиты здания, и строители приступили к бетонированию вертикальных конструкций цокольного этажа. В корпусе № 12 завершён процесс устройства свайного поля и начались работы по устройству фундаментной плиты здания.
Кроме того, произведено бетонирование двух фундаментов для установки башенных кранов.
Все строительные работы на объекте ведутся согласно графику. На строительной площадке задействовано более 150 специалистов и более 20 единиц техники, включая шесть подъёмных кранов.
Жилой комплекс «Публицист» состоит из четырёх этапов строительства. В настоящее время возводятся три многоквартирных дома переменной этажности от девяти до пятнадцати этажей.
Вместе с жилыми домами будут строиться объекты социальной и инженерной инфраструктуры. В микрорайоне появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, поликлиника, пункты скорой помощи, полиции и многофункциональный центр.
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Кроме того, произведено бетонирование двух фундаментов для установки башенных кранов.
Все строительные работы на объекте ведутся согласно графику. На строительной площадке задействовано более 150 специалистов и более 20 единиц техники, включая шесть подъёмных кранов.
Жилой комплекс «Публицист» состоит из четырёх этапов строительства. В настоящее время возводятся три многоквартирных дома переменной этажности от девяти до пятнадцати этажей.
Вместе с жилыми домами будут строиться объекты социальной и инженерной инфраструктуры. В микрорайоне появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, поликлиника, пункты скорой помощи, полиции и многофункциональный центр.
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Дайана Хусинова