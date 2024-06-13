В Московской области проведут свыше 220 тематических ярмарок

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более 220 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье до конца июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«До конца июня в 44 городских округах региона пройдут 228 тематических ярмарок. Жители и гости Подмосковья смогут попробовать и приобрести продукцию от наших фермеров и производителей других регионов по доступным ценам. Будут представлены свежие молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, сладости, сувениры ручной работы. Для садоводов также открыты специализированные ярмарки, где доступны посадочный материал, удобрения и различные инструменты», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Больше всего запланировано ярмарок в городских округа Щёлково, Раменское, Одинцово и Звенигород.
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