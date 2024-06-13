Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

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Жители Московской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «МОЯ СТРАНА».
Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.
Стать участником конкурса может любой желающий от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 30 сентября 2024 года. Второй этап начнется уже с 1 октября.
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«XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна –моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города. В рамках проекта участники могут подать заявку на одно из 13 направлений.В 2024 году Конкурсу исполняется 21 год. Это яркий пример, когда инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.
Стать участником конкурса может любой желающий от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 30 сентября 2024 года. Второй этап начнется уже с 1 октября.
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Мира Полтева