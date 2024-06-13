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Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

13 июня 2024, 14:30
Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

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Жители Московской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «МОЯ СТРАНА».
Конкурс направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

«XXI Всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна –моя Россия» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители всех регионов России могут принять участие и предложить инициативу по развитию своего города. В рамках проекта участники могут подать заявку на одно из 13 направлений.В 2024 году Конкурсу исполняется 21 год. Это яркий пример, когда инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.



Стать участником конкурса может ​любой желающий ​от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 30 сентября 2024 года. Второй этап начнется уже с 1 октября.

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#молодёжь
#подмосковье
Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть
13 июня 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Капитальный ремонт объектов электрической инфраструктуры проводит в Московской области компания «Моособлэнерго», в настоящее время выполнено около трети от всех запланированных работ, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«В рамках программы отремонтировано уже 83,5 км линий электропередачи, в 95 подстанциях установлено новое оборудование, в порядок приведены 57 зданий электроустановок. Кроме того, 38 гектаров охранных зон ЛЭП расчищено от деревьев и кустарника», — говорится в сообщении.
Самые большие объёмы работ были проведены в четырёх городских округа: Одинцовском, Подольске, Пушкинском и Раменском. Полностью выполнить программу капремонта энергетики должны к ноябрю.

Ремонт электросетевой инфраструктуры проводится для обеспечения надёжного снабжения потребителей электричеством круглый год.

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#московская область
#подмосковье
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В дедовском паре Гучково по просьбе молодёжи открыли скейт-парк
13 июня 2024, 14:44

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Дедовске открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м. Об этом давно просила местная молодёжь, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Такой зоны для экстремального катания в городе ещё не было. «Плазма», «пирамида», «бэнк» и другие элементы для выполнения трюков теперь доступны любителям и профессионалам этого вида спорта на территории парка Гучково. Его масштабное благоустройство продолжается», – написала глава муниципалитета Татьяна Витушева в своём телеграм-канале.
Вместе с открытием скейт-площадки завершено и благоустройство части самого парка. Из 2,5 га теперь для отдыха и прогулок доступно пространство площадью 0,8 га. На территории обустроена тропиночная сеть, установлены лавочки и урны, спортплощадка с тренажёрами. Центром спортивной части новый долгожданный скейт-парк.

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#скейт-парк
#молодёжь
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«Секс за коня»: вокруг Илона Маска развязался громкий интимный скандал
WSJ: Илон Маск состоял в сексуальных отношениях с подчиненными в SpaceX
13 июня 2024, 14:43

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Подчиненные Илона Маска обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Одну стажерку SpaceX миллиардер приглашал к себе, а второй обещал коня за секс. От третьей требовал родить ему детей. По данным The Wall Street Journal, подобное происходило много лет.

Материал издания основан на электронных письмах, переписках и интервью с более чем 48 людьми, включая членов семьи и друзей пострадавших. Женщины отмечают, что от их согласия могла зависеть карьера. Многие после домогательств миллиардера уволились.

Бывшие сотрудники компании подали иск в суд из-за незаконного увольнения. Они утверждают, что были уволены после написания письма по поводу домогательств в компании и гендерной дискриминации.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
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Подмосковный омбудсмен Фаевская организовала квест для детей участников СВО
13 июня 2024, 14:40

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Квест на правовую тематику организовала для детей участников СВО, отдыхающих в летнем лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного омбудсмена региона.
«В квесте приняли участие 200 человек. Все задания были построены так, чтобы дети узнали и запомнили основополагающие права человека, и, конечно, научились работать в команде. У всех участников прекрасные результаты, все большие молодцы», — сказала Ирина Фаевская.
Помощь в проведении квеста оказали члены Молодёжного совета при омбудсмене Московской области. Награды пяти командам-победителям вручила председатель молодёжного совета Светлана Погосян.

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#сво
#детские лагеря
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Названы главные сигналы для смены работы
Карьерный эксперт Чукина: Стресс и усталость сигналят о смене работы
13 июня 2024, 14:33

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что постоянный стресс, усталость и частые болезни говорят о том, что пора сменить работу.
Кроме этого, на это могут указывать депрессии, отсутствие удовлетворения от проделанной работы, нервозность и беспокойство.

«Человек стремится к самореализации и достижению своих профессиональных целей, и если работа не способствует этому, то, может быть, пришло время для перемен? Работа, в которой человек проявляется как востребованный специалист, приносит и личное удовлетворение. Поэтому важно не бояться что-то менять в своей жизни, если такая необходимость назрела», — добавила в беседе с RT Чукина.

До этого анализ движения «Народный фронт» показал, что 29% колледжей и техникумов указали, что их учебные заведения взаимодействуют с центрами занятости и кадровыми агентствами, 28% организовали центры и комиссии по трудоустройству, 27% проводят ярмарки вакансий. Как передают «Известия», лишь 20% образовательных организаций не имеют целенаправленных мероприятий по трудоустройству учащихся и выпускников.

Ране сообщалось, что подмосковных работодателей, а также образовательные и некоммерческие организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи — 2024.

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#конкурс
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#человек
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#стресс
#карьера
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Милонов предложил контролировать здоровье сотрудников в офисе в жару
13 июня 2024, 14:17

Фото: iStock/humonia

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте, в частности в офисе.
Он пояснил, что летний период особое время обострений сосудистых и сердечных заболеваний особенно у взрослого населения.

«Прошу рассмотреть возможность дополнения и актуализации текущих правил по охране труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний во время экстремальных летних температур», — приводит RT обращение Милонова на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

До этого Мособлдума приняла закон о выплатах молодым специалистам, а также помощи для аренды жилья тем, кто работает в учреждениях социального обслуживания.

«Закон устанавливает для работников учреждений социального обслуживания ежемесячную выплату на аренду жилья. Планируется, что размер выплаты составит 20 тыс. руб. А если оба супруга являются такими сотрудниками, то семья будет получать 30 тыс. руб.», – приводит АГН «Москва» слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Ранее сообщалось, что более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. Уже ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций.

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#безопасность
#выплаты
#здоровье
#жара
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Расписание электричек Курского, Рижского и Казанского направлений изменят на 3 дня
13 июня 2024, 14:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда электричек Казанского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-2 изменится с 15 по 17 июня из-за работ на станции Царицыно и перегоне между станциями Виноградово и Воскресенск, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Царицыно работы запланированы на 15 и 16 июня в период с часа ночи до семи утра. Второй главный путь в это время будет перекрыт, составы пустят по соседним путям. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту, а некоторые временно отменят. Электрички МЦД-2 в период работ не будут курсировать между Москвой и Подольском», — говорится в сообщении.
На перегоне Виноградово — Воскресенск работы будут проводить 17-19 июня в период с 12:10 до 15:10. Из-за этого также изменится график движения ряда электричек.

Актуальное расписание можно посмотреть на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Подмосковные единороссы отправили в зону СВО около 7,5 тонн гуманитарных грузов
13 июня 2024, 13:47

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» МО

Около 7,5 тонн гуманитарных грузов для бойцов СВО и жителей новых российских территории собрали ко Дню России единороссы Московской области, сообщает пресс-служба партии.
«Нашим бойцам необходимы новые маскировочные сети, различные строительные материалы. Также всегда есть большая потребность в антидроновых изделиях. Это и многое другое направляем в помощь нашим защитникам», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что только за май было собрано и отправлено в зону СВО более 360 тонн гуманитарной помощи.

Отмечается, что помощь собирается по запросу самих бойцов. Кроме того, для мирных жителей отправляют продукты питания, средства гигиены, подарки, книги и игрушки детям.

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#единая россия
#гуманитарная помощь
#сво
#московская область
#игорь брынцалов
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Глава Каширы Шувалов проверил состояние водозаборных узлов округа
13 июня 2024, 13:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Состояние двух водозаборных узлов и работы по подключению ВЗУ-4 к системе водоснабжения микрорайона Кашира-2 проверил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Выполняем подсоединение ВЗУ-4 к общей системе. Наша задача сделать так, чтобы этот водозаборный узел подавал воду в баки-накопители, установленные около котельной в деревне Горки», — сказал Михаил Шувалов.
Он объяснил, что подача воды в накопители с этого узла обеспечит котельную запасом воды, если основной ВЗУ прекратит работать.

В администрации отметили, что в настоящее время ВЗУ-4 является резервным и обеспечивает подачу холодной воды в Каширскую больницу.

Ранее сообщалось, что в Кашире провели автопробег в честь Дня России.

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#водоснабжение
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