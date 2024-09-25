В Московской области проверят систему экстренного оповещения

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В Московской области 1 и 2 октября будет работать система экстренного оповещения. Жителей просят не пугаться и соблюдать спокойствие, пишет «Российская газета». Также из-за плановых мероприятий не нужно звонить в экстренные службы.
Сирены будут звучать с 10:30 до 12:00, а на радио и телевидении в это время включат записи с уведомлением об опасности. Гражданам напомнили, что систему проверяют несколько раз в год, чтобы убедиться в её исправности и отработать действия дежурных служб.
Прошлая проверка системы проходила этой весной. В Подмосковье звучали сирены и работали громкоговорители. Тогда проверка была связана с масштабными учениями по подготовке к паводкам и природным пожарам.
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Сирены будут звучать с 10:30 до 12:00, а на радио и телевидении в это время включат записи с уведомлением об опасности. Гражданам напомнили, что систему проверяют несколько раз в год, чтобы убедиться в её исправности и отработать действия дежурных служб.
Прошлая проверка системы проходила этой весной. В Подмосковье звучали сирены и работали громкоговорители. Тогда проверка была связана с масштабными учениями по подготовке к паводкам и природным пожарам.
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Лора Луганская