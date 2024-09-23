Жителей Подмосковья призвали установить приложение для оповещения об атаках БПЛА

Фото: iStock/aapsky
Мобильное приложение «Радар.НФ», позволяющее оперативно сообщать о замеченных беспилотниках, разработали в общероссийском общественном движении «Народный фронт», его рекомендуется скачать для предупреждения атак БПЛА в Московской области, сообщает пресс-служба движения.
«Сигнал от пользователя приложения поступает на карту России с подробной информацией о дате, времени и направлении движения БПЛА и в режиме реального времени передаётся в профильное подразделение Воздушно-Космических сил РФ, МЧС и ФСБ для проверки и принятие необходимых мер», — говорится в сообщении.В приложении также есть ряд дополнительных функций, в том числе — приём PUSH-уведомлений от МЧС о чрезвычайных ситуациях, методические указание по поведению в случае артиллерийского обстрела, кнопка «Подозрительная активность», с помощью которой можно подать сигнал о закладчиках, квадрокоптеров, людях с оружием и пр.
Скачать приложение «Радар.РФ» можно из Google Play и RuStore.
Отмечается, что приложение было запущено в августе прошлого года, его скачали более 575 тысяч россиян.
Читайте также:
В Тихорецком районе Кубани потушили пожар после падения БПЛА
Стало известно, как военные ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ под Курском
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Лев Каштанов