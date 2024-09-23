Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Фото: istockphoto/sommersby
За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ атаковали белгородский город
В Запорожье прозвучал ряд взрывов
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ атаковали белгородский город
В Запорожье прозвучал ряд взрывов
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Дарья Осипова