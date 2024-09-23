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Один из операторов с позывным Тула рассказал, что сбитые дроны Вооруженных сил Украины под Курском используются Армией России повторно. Об этом информирует ТАСС.
«Над нами работал вражеский БПЛА Mavic. У него видимо села батарейка, и он опустился на землю, мы его забрали», — поделился военный.
Солдат отметил, что на дроне было нанесено клеймо фонда экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает украинскую армию. По его словам, БПЛА попал к ним целым. Боец добавил, что фонд господина Порошенко теперь помог и российским военным.
Он рассказал, что дроны либо перепрошивают и используют против ВСУ, либо разбирают на запчасти для починки российских. Тула отметил, что чаще всего они попадают к военным сбитыми или упавшими с большой высоты.
Помимо этого, боец с позывным Янтарный рассказал, что во время штурма одного из населенных пунктов морская пехота захватила купольное устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое довольно успешно нейтрализует дроны противника.
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