Подмосковные жители блокадного Ленинграда получат денежную выплату

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье жители блокадного Ленинграда получат денежную выплату. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В Подмосковье проживает 638 ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, которые получат единовременную выплату 3000 рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дополнительно все блокадники получат федеральную выплату в 10 000 рублей», — поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Также с 2024 года для блокадников Ленинграда доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Также ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего.
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Мира Полтева