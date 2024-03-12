В Московской области работает 82 площадки переработки строительных отходов и грунтов

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Минэкологии отметили, что в регионе сегодня работают 82 площадки переработки строительных отходов и грунтов. Об сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Московской области идет активное развитие переработки отходов строительства.Данное направление помогает снизить в регионе количество незаконных свалок.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже 65% процентов бюджета сэкономлено благодаря использования вторичного щебня.
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«В Подмосковье сегодня работают 82 легальные площадки, на которых перерабатываются строительные отходы. Все они соответствуют утвержденному региональному стандарту, оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и действуют под четким контролем. Таким образом, наш регион является одним из лидеров федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Существующие мощности позволяют нам обеспечить все потребности рынка во вторичных материалах», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева