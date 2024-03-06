В Подмосковье запустили тестовую версию обновлённого портала госуслуг

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Региональный портал госуслуг обновили в Московской области, в настоящее время модернизированная версия работает в тестовом режиме, опробовать её может любой желающий, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Мы начали с редизайна портала. Это первый шаг к его «перезагрузке». Новая структура поможет быстрее находить нужные услуги и сервисы», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Баннер с информацией о запуске тестирования обновлённой версии размещён на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы принять участие в тестировании, надо нажать на кнопку «Перейти» на баннере. По итогам можно написать свои предложения по поводу функционала обновлённого портала: такие предложения принимаются до конца марта через форму обратной связи.
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Лев Каштанов