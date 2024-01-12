В Подмосковье переселят 23 тысяч человек из аварийного жилья по новой программе

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Жителей Московской области будут переселять в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который начал реализовываться с 1 января 2024 года.
«В рамках реализации нового этапа планируется переселить в современные и комфортные квартиры более 23 тысяч жителей. Объем расселяемого аварийного фонда составит 380,2 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в министерстве.
Самое боллшое количество жильцов, которые попадающих под нужную категорию, выявлено и зарегистрировано в городских округах Шатура, Богородский и Сергиев Посад.
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