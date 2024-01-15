Врач Есипова рекомендовала регулярно есть мойву для укрепления костей

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Врач, специалист по санитарии Галина Есипова заявила, что мойва является очень полезным продуктом, укрепляющим кости и суставы.
В рыбе содержится много витаминов и минералов, включая кальций и фосфор.
Кроме этого, потребление этой рыбы может уменьшить риск развития остеопороза и артрита.
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«Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов. Присутствие фосфора в мойве важно для формирования крепких костей и зубов. Магний, также найденный в этой рыбе, играет роль в процессах регуляции нервно-мышечного сокращения, что важно для поддержания функций суставов», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Есипова.
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Мелисса Тимофеева