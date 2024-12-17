В Московской области с начала декабря вывезли более 10 тысяч кубометров снега

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала декабря в Московской области было вывезено более 10,6 тысяч кубометров снега с региональных дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«За две недели специалисты Мосавтодора вывезли с региональных дорог больше 10,6 тысяч кубометров снега, при этом порядка 4,5 тысяч кубометров вывезено из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов», — сказали в ведомстве.
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Дайана Хусинова