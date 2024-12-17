В Московской области с начала декабря вывезли более 10 тысяч кубометров снега

На прошлой неделе специалисты «Коммунальных систем Московской области» зафиксировали сокращение количества обращений граждан на 14% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Всего было обработано более 340 заявок из городских округов, где компания ведёт свою основную деятельность: Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электросталевского, Богородского и Лосино-Петровского, ​сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.