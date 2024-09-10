Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал жительнице одного из повреждённых дроном домов в Раменском спасти её котов, когда это будет безопасно. Видео разговора с женщиной опубликовано в Telegram-канале главы региона.
Во время посещения пункта временного размещения (ПВР) в Доме культуры им. Воровского жительница одного из повреждённых домов Ольга сообщила губернатору, что в квартире остались коты.
Воробьёв узнал у женщины, на каком этаже она жила, и пообещал вместе с ней сходить и забрать питомцев, когда будет безопасно. Он подчеркнул, что в настоящее время ключевым моментом является именно безопасность.
Губернатор также добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, все жители смогут забрать своих домашних животных, документы и ценные вещи.
Ранее Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников в подмосковных городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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Воробьёв узнал у женщины, на каком этаже она жила, и пообещал вместе с ней сходить и забрать питомцев, когда будет безопасно. Он подчеркнул, что в настоящее время ключевым моментом является именно безопасность.
Губернатор также добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, все жители смогут забрать своих домашних животных, документы и ценные вещи.
Ранее Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников в подмосковных городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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Анастасия Чинкова