В Московской области с начала года убрали более 370 незаконных свалок

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
С начала года в муниципальных образованиях Подмосковья убрали 379 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, под контролем которого проходит уборка.
«Сейчас уже можно говорить, что системная работа в этом направлении даёт плоды. Общая тенденция к уменьшению навалов мусора в городских округах растёт. В этом году выявлено и ликвидировано 379 свалок. Мы контролируем работу в этом направлении и общими усилиями снижаем негативное воздействие на окружающую среду», – уточнил глава ведомства Тихон Фирсов.По данным Минэкологии, сейчас лучшими городскими округами, которые оперативно ликвидируют несанкционированные свалки, являются Дмитровский (ликвидировано 54 из 55 свалок), Орехово-Зуево (54 из 60 свалок) и Истра (40 из 53).
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Лора Луганская