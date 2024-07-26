В Подмосковье появилась 20-я площадка «Мегабак», где меняют вторсырьё на деньги

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В городском округе Подольск открыли новую площадку «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Площадка расположена по адресу: Подольск, ул. Плещеевская, д. 37. Это 20-й в Подмосковье пункт приёма отходов, где можно обменять вторичное сырьё на деньги.
Как напомнили в Минчистоты, проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Цель — улучшить экологическую обстановку и предотвратить накопление мусора возле домов.
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«Площадка оснащена современными контейнерами для переработки пластика, бумаги, стекла и металла. Жители могут удобно и правильно утилизировать отходы рядом с домом, снижая уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, за сдачу макулатуры, металлолома и электронных отходов они получат материальное вознаграждение. Сырьё взвесят и определят сумму выплаты, согласно установленным тарифам», – пояснили в министерстве.
Как напомнили в Минчистоты, проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Цель — улучшить экологическую обстановку и предотвратить накопление мусора возле домов.
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Лора Луганская