В Московской области с начала года выполнили 2 тыс. заявок на устранение аварий

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье с начала года отработали около 2 тыс. заявок на устранение аварий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На линию Единой диспетчерской службы региона от жителей поступали сообщения об аварийных ситуациях в системах водоснабжения, водоотведения и отопления.
Там добавили, что больше всего сигналов поступило от жителей городских округов Химки (198), Люберцы (153), Пушкинский и Воскресенск (по 124).
Как отметили в Минчистоты, заявки выполняются под контролем инспекторов министерства. Там подчеркнули, что время на устранение аварии составляет четыре часа.
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«В числе решённых задач – устранение засоров и течи в системе водоотведения; ликвидация течи кровли; восстановление электроснабжения; устранение аварий в системах отопления; горячего водоснабжения; течи в трубопроводах с холодной и горячей водой; а также засоров, повлёкших затопление квартир», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что больше всего сигналов поступило от жителей городских округов Химки (198), Люберцы (153), Пушкинский и Воскресенск (по 124).
Как отметили в Минчистоты, заявки выполняются под контролем инспекторов министерства. Там подчеркнули, что время на устранение аварии составляет четыре часа.
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Лора Луганская