Подмосковные контейнерные площадки ждёт масштабная модернизация

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области разработали проект масштабной модернизации контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
На еженедельном штабе с главами городских округов обсудили вопросы осмотра придомовых территорий по чек-листу, подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, содержания контейнерных площадок.
По данным министерства, количество проблемных контейнерных площадок – в Домодедове, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.
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«Сейчас в 44 муниципалитетах Московской области остаётся более 890 проблемных контейнерных площадок. Они нанесены на интерактивную карту. Мы понимаем, что всё ещё не хватает баков, поэтому необходимо модернизировать контейнерные площадки. Будут созданы специальные отсеки под бункеры, расширено пространство под баки, установлены информационные стенды для жителей о недопустимости сброса стройотходов и смёта», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, количество проблемных контейнерных площадок – в Домодедове, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.
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Лора Луганская