Проверять подготовку многоквартирных домов Подмосковья к зиме будут 400 инспекторов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году внесли изменения в алгоритм подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. По его словам, теперь обходить МКД будут 400 человек – инспекторы министерства и советов многоквартирных домов.
Далее начинается стандартная процедура, которая была раньше, продолжил он.
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«Существует алгоритм работы по подготовке муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. В этом году мы запустили ряд новшеств. Закрепили за каждым инспектором конкретный дом, за который он будет отвечать от начала до конца. Также мы с 1 августа начали обходить самые «плохие» дома. Эту работу выполняют 200 наших инспекторов плюс привлекли ещё 200 инспекторов советов многоквартирных домов. Эта группировка из 400 человек обходит самые сложные дома и выявляет самые серьёзные недостатки, которые могут повлиять на прохождение осенне-зимнего сезона. При загрузке автоматически возникают сроки исправления замечаний», – пояснил Мурашов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством.
Далее начинается стандартная процедура, которая была раньше, продолжил он.
«Муниципалитеты с 1 мая до середины сентября оформляют паспорта готовности каждого дома. Также у нас есть этап формальной проверки паспортов. Затем мы выходим на каждый из домов, попавших в «плохие», и повторно фиксируем и проверяем не устранённые замечания», – отметил зампред.Все эти замечания должны быть устранены до октября.
«Что в итоге появилось в этом году? Два выхода наших инспекторов и привлечение достаточно крупной общественной организации, которая также проверяет дома. Общая задача инспекторов, муниципалитетов и управляющих компаний – до 15 сентября, в крайнем случае до октября, устранить все замечания, которые мы выявим», – подытожил Вячеслав Мурашов.Он напомнил, что в Подмосковье – более 50 тысяч многоквартирных домов.
«По их количеству мы занимаем первое место в стране. И общая площадь у нас тоже большая – 275 млн кв. м. 77% – это дома до 1990 года постройки. Основной акцент нашей работы делаем именно на них», – подчеркнул глава Минчистоты.По его словам, сотрудники министерства проанализировали, какие жалобы от жильцов поступали за последние три года. На первом месте – тепловой контур: разбитые окна, утепление труб и так далее. Дальше идут подвалы, отопление и кровля. В целом же виден рост числа замечаний на 69%.
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Лора Луганская