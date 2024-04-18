В Подмосковье в 2024 году рассчитывают посадить 700 га молодого леса

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На землях лесного фонда Московской области в этом году планируют посадить деревья на площади 711 га. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На этот год у нас план по лесовосстановлению – 711 га против 350 га рубок. Высадка молодых деревьев позволяет избежать деградации пород и произрастания в лесах нежелательной растительности», – уточнил Агулов в эфире телеканала «360».Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в прошлом году план по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда региона составлял около 1 тыс. гектаров. При этом снижение площади лесных территорий, которые планируют засадить новыми деревьями, объясняется плановым сокращением объёмов сплошных санитарных рубок.
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Лора Луганская