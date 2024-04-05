В Подмосковье обработают от вредителей свыше 10 тысяч гектаров леса

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Более 10 000 га леса обработают от непарного шелкопряда в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Обработка будет проводится в городских округах, где зафиксированы были очаги массового размножения непарного шелкопряда.
Стоит отметить, что в первую очередь пройдет обработка дуба, берёзы, тополя, липы, ивы, сливы и яблони.
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«В этом году на территории лесного фонда трёх городских округов — Егорьевска, Луховиц и Шатуры — будет проведена плановая обработка очагов вредных организмов — непарного шелкопряда. Применяемая при такой обработке техника отличается высокой эффективностью, что позволит провести мероприятия по уничтожению вредителей в предельно сжатые сроки», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.
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Мира Полтева