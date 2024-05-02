В Московской области снизилось число техсбоев на объектах жизнеобеспечения

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Подмосковье число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
За прошлую неделю аварийно-восстановительная служба ГКУ МО «МОС АВС» поставил на контроль 280 технологических сбоев.
Стоит отметить, что с начала года в общей сложности организация выполнила 1729 выездов в муниципальные образования.
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«Оперативные группы выполнили 64 выезда в муниципалитеты региона. Это на 12% меньше, чем ранее. Из 280 технологических сбоев 35 касались теплоснабжения, 44 горячего водоснабжения, 0 (37 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 200 обеспечения потребителей электричеством. Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что с начала года в общей сложности организация выполнила 1729 выездов в муниципальные образования.
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Мира Полтева