В трёх почтовых отделениях Подмосковья сменился график работы

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Три почтовых мини-отделения, расположенных в Пушкине, Одинцове и Лобне, перешли на режим работы без выходных и перерывов на обед, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь эти отделения Почты России работают по будним дням с восьми утра до восьми вечера, а по субботам и воскресеньям — с девяти утра до шести вечера», — говорится в сообщении.Отмечается, что в отделениях Почты России клиенты могут получить не только полный спектр почтовых услуг, но и забрать посылки, заказанные на маркетплейсе Ozon. Для этого на стадии оформления покупки достаточно выбрать ближайшее отделение.
Адреса и графики работы всех отделений Почты России размещены на сайте компании и её мобильном приложении.
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Лев Каштанов