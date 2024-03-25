В Московской области снизилось количество жалоб по содержанию МКД

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
В Подмосковье снизилось количество обращений по вопросам содержания многоквартирных домов. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
За неделю сотрудники ведомства отработали 7,7 тыс. заявок от жителей региона.
Стоит отметить, что жители региона могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через портал ЕДС МО.
Читайте также:
Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы
Штрафы за неправильную парковку в подмосковных дворах с начала года получили 119 водителей
В Подмосковье с начала месяца очистили от граффити более 100 локаций
«Меньше всего было зафиксировано обращений по вопросам уборки подъездов, работы лифтового оборудования, освещения мест общего пользования и ремонта входных дверей. Снижение отмечено в большинстве городских округов Подмосковья, особенно в Химках - меньше на 20%, в Балашихе — на 27% и в Воскресенске этот показатель составил -56%», — подчеркнули в пресс-службе.
Читайте также:
Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы
Штрафы за неправильную парковку в подмосковных дворах с начала года получили 119 водителей
В Подмосковье с начала месяца очистили от граффити более 100 локаций
Мира Полтева