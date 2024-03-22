В Подмосковье с начала месяца очистили от граффити более 100 локаций

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Около 110 вандальных надписей и рисунков ликвидировали в Московской области работник управляющих компаний и коммунальных организаций Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«За первые три недели марта были ликвидировано порядка 110 вандальных изображений. С помощью моющих средств, а также краски подходящего оттенка такое искусство легко удаляется с фасадов зданий, заборов и стен. Работа в этом направлении продолжается», — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего нелегальных граффити в указанный период было выявлено на территории городского округа Лыткарино: инспекторы и камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 53 вандальных рисунка.
Читайте также:
Штрафы за парковку у мусорных баков за зиму в Подмосковье превысили миллион рублей
В Подмосковье устранили захламление подвалов в 80 многоквартирных домах
Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы
Лев Каштанов