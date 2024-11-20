В Московской области сообщили о новых ветеринарных правилах по содержанию птиц

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации представило для общественного обсуждения проект новых ветеринарных правил по содержанию сельскохозяйственных птиц. В этом проекте подробно рассматривается вопрос о возможности выгула сельскохозяйственных птиц с учётом специфики каждого хозяйства.
В соответствии с новыми правилами, выгул птиц на крупных фермах, где содержится более 1000 особей, будут запрещены. Для хозяйств с поголовьем от 51 до 1000 птиц также исключается возможность выгула, за исключением организации прогулок на отдельной площадке, называемой солярием. Это требование относится к предприятиям, производящим органические продукты. Для них допускается пастбищный метод содержания птиц при условии ограждения места выпаса и установки устройств для отпугивания диких и синантропных птиц.
Кроме того, в проекте новых ветеринарных правил указаны требования к поению, кормлению птиц, карантинным мероприятиям, профилактике и диагностике.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что новые ветеринарные правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года и обязательны ля предприятий всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства и крупные птицефабрики.
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Кроме того, в проекте новых ветеринарных правил указаны требования к поению, кормлению птиц, карантинным мероприятиям, профилактике и диагностике.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что новые ветеринарные правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года и обязательны ля предприятий всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства и крупные птицефабрики.
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Дайана Хусинова