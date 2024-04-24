В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий досрочно увольнять с военной службы мобилизованных, семьям которых присвоен статус многодетных. Копия документа опубликована в думской базе данных.
В случае принятия законопроекта, изменения будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Отмечается, что мобилизованный военный будет досрочно уволен со службы, если его семье присвоят статус многодетной в течение года со дня призыва.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу Киева об обмене военнопленными по формуле «всех на всех». По его словам, обмен не получится равным, поскольку в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине.
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Отмечается, что мобилизованный военный будет досрочно уволен со службы, если его семье присвоят статус многодетной в течение года со дня призыва.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу Киева об обмене военнопленными по формуле «всех на всех». По его словам, обмен не получится равным, поскольку в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине.
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Анастасия Чинкова