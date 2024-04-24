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В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

24 апреля 2024, 21:40
Фото: iStock/dimid_86

Фото: iStock/dimid_86

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий досрочно увольнять с военной службы мобилизованных, семьям которых присвоен статус многодетных. Копия документа опубликована в думской базе данных.
В случае принятия законопроекта, изменения будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Отмечается, что мобилизованный военный будет досрочно уволен со службы, если его семье присвоят статус многодетной в течение года со дня призыва.



Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу Киева об обмене военнопленными по формуле «всех на всех». По его словам, обмен не получится равным, поскольку в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине.

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#военные
«Скоро падет»: в Киеве опасаются действий российской армии
Стариков: закрепление ВС РФ в Очеретино означает, что он скоро падет
24 апреля 2024, 21:34

Фото: iStock/Diy13

В Киеве боятся падения села Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил политологу Вадиму Карасеву. По его словам, опираясь на прошлый опыт, если ВС РФ закрепляются в каком-либо населенном пункте, то он переходит под их полный контроль.

Он добавил, что если ВС РФ повторят стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта. Закрепление российской армии в Очеретино означает, что посёлок скоро падет.

В понедельник глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР.

Рогов добавил, что российские военнослужащие зашли в Очеретино и подняли в центре населенного пункта флаги России.

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#вс рф
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#всу
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В Пентагоне подтвердили тайную передачу ракет ATACMS Украине
24 апреля 2024, 21:24

Фото: iStock/Petrovich9

США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Об этом РИА Новости заявили в Пентагоне.
Россия ещё с прошлого года говорит о применении украинской армией ракет ATACMS. Однако в этот раз поставки содержат модификацию таких ракет с радиусом поражения 300 километров, которые передаются Киеву впервые.

Представитель ведомства в беседе с агентством подтвердил передачу вооружения. По его словам, президент США Джо Байден в феврале отдал распоряжение команде по нацбезопасности направить ракеты. Данный приказ был отдан тайно.

В марте США анонсировали новый военный пакет помощи, который был доставлен на Украину в апреле. В нём как раз и были переданы данные ракеты.

В Пентагоне подчеркнули, что данные о поставках скрывались по просьбе Киева.

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Украина атакует Россию тайно переданными ей США ракетами ATACMS
Politico: Киев уже дважды использовал ракеты ATACMS, переданные ей в марте
24 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/bpawesome

Украина уже дважды атаковала Россию тайно переданными ей США оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Об этом сообщает издание Politico. Штаты тайно передали Киеву дальнобойные ракеты впервые за два года войны.

ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов HIMARS, которые регулярно передаются ВСУ.

Америка сняла возражения против поставок ATACMS летом прошлого года. Однако до сих пор об их отправке в Киев информации из Вашингтона не поступало.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#всу
#ракета
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Подполковник из Тюмени уклонился от службы на СВО и получил три года колонии
24 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/OlFedv

В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН уклонился от мобилизации и получил тюремный срок. Об этом сообщает «72.ru».
Отмечается, что мужчину мобилизовали как лейтенанта запаса несколько лет назад в октябре, однако он не явился в войсковую часть ДНР. В октябре прошлого года сотрудники военкомата начали его розыск.

Сибиряк сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать в зону проведения спецоперации, но он этого не сделал. В этот же период он обращался за медицинской помощью.

Медики рекомендовали мужчине амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе, но он остался дома с семьей. После чего суд признал мужчину виновным по статье о неявке в срок на службу без уважительных причин. Ему грозит три года тюремного заключения.

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#днр
#всу
#военкомат
#спецоперация
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Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
24 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов», написал в своем блоге сооснователь компании Павел Дуров.
Дуров отметил, что администрация мессенджера не желает того, чтобы Telegram становился «инструментом насилия». Сооснователь Telegram не уточнил, о каких именно ударах идет речь, однако призвал пользователей уведомлять соцсеть о вредоносных источниках информации.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин заявил, что разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет.

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#переговоры
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Впервые опубликовано видео военкора Филатова о боях за Авдеевку
24 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/zabelin

В рамках цикла репортажей военкора Андрея Филатова опубликовано ранее недоступное видео боёв за Авдеевку.
На кадрах военные из отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ ведут бои с украинскими войсками днём и ночью.

Российские бойцы между штурмами тщательно изолировали поле боя, во избежание рисков для личного состава сбрасывали на украинские позиции гранаты с беспилотников.

Артиллерию ВС РФ использовали по пункту временно дислокации ВСУ на авдеевских дачах. А по пехоте ВСУ наносились удары дронами-камикадзе.

Опубликованное RT видео снято в конце 2023 года. Ранее эти кадры не публиковались из-за оперативной ситуации на фронте.

Напомним, что российские войска полностью взяли Авдеевку 20 февраля этого года. Осуществить взятие удалось с минимальными потерями.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#авдеевка
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Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными
24 апреля 2024, 19:09

Фото: iStock/Olena_Z

Американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
По словам Хадсона, многие военные украинских группировок способны лишь убивать российских мирных жителей в ДНР и ЛНР, разрушать инфраструктуру и устраивать теракты. Он отметил, что ВСУ не могут вербовать в свои ряды военнослужащих, так как украинцы боятся, что их отправят на смерть, даже не обеспечив необходимым количеством оружия.

Американский аналитик заключил, что какими бы храбрыми не были украинские солдаты, «они все будут уничтожены ВС РФ и беспилотниками».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#смерть
#военные
#солдаты
#днр
#лнр
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
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Сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше
Около 300 украинцев не смогли получить свои новые украинские паспорта в Варшаве
24 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что в пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд. Объясняли это то техническими проблемами, то решением властей Украины.

У польской полиции нет указаний, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспорта. Сообщается, что граждан Украины без паспорта не будут депортировать. Однако будут проводить проверки. Депортировать могут только в случае, если иностранный гражданин представляет опасность для страны.

Ранее граждане Украины устроили скандал в госпредприятии «Документ» в Польше. Они поругались с сотрудниками, отказавшимися обслуживать мужчин призывного возраста. Ранее МИД Украины приняло соответствующее решение, запрещающее оказание консульских услуг этой категории граждан. Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия.

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#украина
#польша
#паспорт
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В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию
MWM: Россия может получить ценную информацию после захвата Leopard 2A6
24 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Longfin Media

Изучив трофейный танк Leopard 2A6, российские специалисты могут получить ценную информацию. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

На кадрах, опубликованных МО РФ, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки. Ценность доступа к нему остается высокой. Российские военные уже давно получили значительные сведения о нем благодаря опыту ведения боевых действий против него, указано в публикации.

Отмечается, что Leopard 2A6 остается самым совершенным вариантом Leopard 2 из тех, которые были переданы Киеву. От прошлой версии он отличается гладкоствольной пушкой Rh 120/L55 калибра 120 миллиметров с увеличенной длиной ствола. Это увеличивает дальность выстрела до пяти километров. Также доработана система управления огнем, а также стабилизатор пушки и тормозная система.

Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.

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#военные
#всу
#вс рф
#танк
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