В Московской области состоялся съезд Совета муниципальных образований региона

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В Московской области прошёл съезд Совета муниципальных образований региона, который состоялся 27 ноября в ДПМО. На мероприятии подвели итоги работы совета, выбрали руководящие органы и президиум, утвердили новый бренд-бук ассоциации и обсудили планы на 2025 год.
«В планах на 2025 год — взаимодействие с муниципалитетами, обмен опытом и выстраивание взаимоотношений со Всероссийской организацией и союзом малых городов России», — сказал глава городского округа Звёздный городок Москвоской области Евгений Баришевский.Кроме того, на мероприятии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Советом муниципальных образований региона и Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество».
«Для нас Московская область — одна из важнейших площадок, где мы осуществляем свои инициативы: спортивные, культурные и социальные. Мы также активно взаимодействуем с молодёжью Московской области, вводим свои проекты, например, "Марафон зарядок", строим спортивные объекты и инфраструктуры. Поэтому для нас это важный шаг в объединении», — прокомментировала руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная подчеркнула, что любое подписанное соглашение — это возможность взаимодействовать, расти и развиваться.
Совет муниципальных образований — это площадка для обмена опытом, а также место, где рождаются новые идеи.
«Муниципальные образования — это основа региона. Глава, Совет депутатов, общественная палата — это люди, живущие на территории муниципалитета, а значит, они точно знают, как сделать перемены к лучшему», — отметила Нагорная.
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