В ДПМО 15 октября вице-губернатор Московской области встретился со СМИ

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15 октября в Доме Правительства Московской области состоялась встреча вице-губернатора Евгения Хромушина с журналистами. В ходе встречи Хромушин рассказал об отопительном сезоне в регионе и ремонтных работах на котельных в Подмосковье.
В Московской области насчитывается 43,5 тысячи жилых домов, подключённых к централизованному отоплению.
В этом году особое внимание уделяется состоянию тепловых сетей и котельных, многие из которых находятся на грани износа.
На сегодняшний день уже отремонтировано более 13 котельных и 90 километров теплосетей. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и даже с опережением. Особое внимание при формировании плана подготовки уделили муниципалитетам, которые вызывали наибольшие трудности в прошлом отопительном сезоне.
Было решено отремонтировать основные сети в Воскресенске.
Сети в Химках также требовали внимания, и в прошлом году возникли трудности с отоплением некоторых адресов. Однако благодаря инвестиционной программе «Газпрома» ситуация значительно улучшилась, и количество жалоб снизилось более чем на 50% в начале отопительного сезона.
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В этом году особое внимание уделяется состоянию тепловых сетей и котельных, многие из которых находятся на грани износа.
На сегодняшний день уже отремонтировано более 13 котельных и 90 километров теплосетей. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и даже с опережением. Особое внимание при формировании плана подготовки уделили муниципалитетам, которые вызывали наибольшие трудности в прошлом отопительном сезоне.
«Мы также контролируем количество аварийных ситуаций в нашем ЦОРе, мы составили программу этого года. Еще раз хочу напомнить, что программа состоит из трех этапов. Это котельные, сети и, собственно говоря, дома», – отметил Хромушин.В городских округах Солнечногорск, Электросталь, Подольск, Дмитров и Дзержинский провели ремонт котельной.
Было решено отремонтировать основные сети в Воскресенске.
Сети в Химках также требовали внимания, и в прошлом году возникли трудности с отоплением некоторых адресов. Однако благодаря инвестиционной программе «Газпрома» ситуация значительно улучшилась, и количество жалоб снизилось более чем на 50% в начале отопительного сезона.
«На текущий момент у нас не подано отопление всего в 102 дома, но во все эти дома отопление будет подано в течение сегодняшнего дня. Где-то раньше, где-то позже, но сегодня будет», — сообщил вице-губернатор Московской области.
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Дайана Хусинова