Фото: пресс-служба правительства России.
На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин подвёл итоги работы за девять месяцев и обсудил основные подходы к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также обозначил ключевые задачи для дальнейшего развития, сообщает пресс-служба правительства России.
Хуснуллин отметил положительную динамику: с 2020 года объём строительных работ увеличился более чем на 30 %, а в этом году — почти на 3 %.
Кроме того, были отмечены хорошие темпы дорожного строительства. В этом году уже построено и реконструировано более 80 километров региональных и местных дорог, а также отремонтировано около 3,6 тысячи километров, включая капитальный ремонт.
Также ведётся работа по уточнению правил программы расселения из аварийного жилья. Хуснуллин призвал региональные команды ускорить темпы работ и успешно завершить все запланированные проекты и задачи.
Участники также обсудили ход выполнения национальных проектов и федеральных программ и рассмотрели выполнение дорожных работ.
Кроме того, были затронуты актуальные вопросы реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», который осуществляется по поручению президента в девяти регионах страны.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития регионов, где в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются круглогодичные морские курорты.
«Ожидается, что создание новых круглогодичных курортов даст нам 86 тысяч новых рабочих мест, а также повысит турпоток на 10 миллионов человек в год. Очевидно, что проект масштабный, нужна максимальная оркестровка ресурсов и действующих инструментов. Регионы должны использовать не только средства федерального бюджета в рамках нацпроекта (128 млрд), но и задействовать привлечённые инвестиции и собственные средства на создание объектов инфраструктуры, а также обеспечивать контроль за точностью расчётов и бюджетов», — сказал вице-премьер.
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Кроме того, были отмечены хорошие темпы дорожного строительства. В этом году уже построено и реконструировано более 80 километров региональных и местных дорог, а также отремонтировано около 3,6 тысячи километров, включая капитальный ремонт.
Также ведётся работа по уточнению правил программы расселения из аварийного жилья. Хуснуллин призвал региональные команды ускорить темпы работ и успешно завершить все запланированные проекты и задачи.
Участники также обсудили ход выполнения национальных проектов и федеральных программ и рассмотрели выполнение дорожных работ.
Кроме того, были затронуты актуальные вопросы реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», который осуществляется по поручению президента в девяти регионах страны.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития регионов, где в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются круглогодичные морские курорты.
«Ожидается, что создание новых круглогодичных курортов даст нам 86 тысяч новых рабочих мест, а также повысит турпоток на 10 миллионов человек в год. Очевидно, что проект масштабный, нужна максимальная оркестровка ресурсов и действующих инструментов. Регионы должны использовать не только средства федерального бюджета в рамках нацпроекта (128 млрд), но и задействовать привлечённые инвестиции и собственные средства на создание объектов инфраструктуры, а также обеспечивать контроль за точностью расчётов и бюджетов», — сказал вице-премьер.
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Дайана Хусинова