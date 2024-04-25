Раскрыты новые подробности о задержанных за убийства российских военных

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Количество жертв из-за действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, среди убитых — глава Абрикосовки. Задержанные попросили ее поселиться в одном из домов в поселке. Она ответила отрицательно. Тогда мужчины расправились с ней.
Кроме этого, злоумышленники сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий. Они использовали топливо и гранаты.
О задержании двух военнослужащих, которые убили пять человек, стало известно в четверг. По предварительной информации, среди их жертв оказались двое российских военных.
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Кроме этого, злоумышленники сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий. Они использовали топливо и гранаты.
О задержании двух военнослужащих, которые убили пять человек, стало известно в четверг. По предварительной информации, среди их жертв оказались двое российских военных.
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Алёна Самарева