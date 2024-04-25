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Раскрыты новые подробности о задержанных за убийства российских военных

РИА Новости: количество убитых военными в Херсонской области выросло до семи
25 апреля 2024, 21:17
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Количество жертв из-за действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, среди убитых — глава Абрикосовки. Задержанные попросили ее поселиться в одном из домов в поселке. Она ответила отрицательно. Тогда мужчины расправились с ней.

Кроме этого, злоумышленники сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий. Они использовали топливо и гранаты.



О задержании двух военнослужащих, которые убили пять человек, стало известно в четверг. По предварительной информации, среди их жертв оказались двое российских военных.

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#солдаты
#убийство
#россия
Задержанный в Тамбове диверсант готовил теракт по заданию РДК*
25 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина, задержанный в Тамбове, признался, что планировал теракт по заданию «Русского добровольческого корпуса»*.
Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть видео допроса. Задержанный Денис Караев заявил, что с 2017 года состоит в запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*.

Также он признался, что в конце 2023 года установил контакт с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Они дали ему задание спланировать диверсию и террористический акт на территории Тамбовской области.

Как сообщает следствие, Караев нашел компоненты для зажигательной смеси и изготовил ее для подрыва объекта энергетической инфраструктуры, а также поджога административного здания в Тамбове. После этого он хотел скрыться за пределами России.

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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
#суд
#рдк*
#теракт
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В Химках потушили лесной пожар, обнаруженный системой видеомониторинга
25 апреля 2024, 21:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Химки ликвидировали возгорание, обнаруженное с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар возник в Сходненском участковом лесничестве в шести километрах от деревни Лунёво. Первоначально его площадь составляла 0,3 га, но из-за сильного ветра она увеличилась до 1,2 га. На место были направлены девять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. На ликвидацию пожара им потребовался 4 часа 20 минут», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что возгорание было низовым, а его причиной стал человеческий фактор.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных – от 30 до 110 тыс; для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В ведомстве попросили в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить о нём по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру 112.

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#лесные пожары
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#химки
#видеонаблюдение
#подмосковье
#московская область
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Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина
25 апреля 2024, 20:45

Фото: iStock/vladans

Подмосковный наркодилер украл с пляжа тушу дельфина и попался полиции.
Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. После находки на пляже мертвого дельфина мужчина решил отнести его к себе домой.

Злоумышленника заметили благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Запись, где он заносит дельфина в дом, сразу завирусилась в социальных сетях.

Роликом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Для чего он принёс дельфина в квартиру — пока неизвестно. Его задержали в Адлере.

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#подмосковье
#ск рф
#задержание
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СК просит арестовать блогера Камикадзе Ди по делам о фейках об армии
25 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/nicomenijes

В Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди, пишет «Лента.ру».
Как выяснило издание, следователи направили ходатайство о заочном аресте блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)* в Тверской суд Москвы.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас он живет в Чехии.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#блогер
#суд
#москва
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В Подмосковье спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины»
25 апреля 2024, 19:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Мужчины просили милостыню за еду и боялись есть во время смен, чтобы их не побили. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Виктор из Белоруссии приехал на заработки в Россию весной. Дома у мужчины, который признан инвалидом, не осталось близких. Некая Наталья предложила ему заработок и пригласила мужчину в квартиру в Балашихе.

Когда Виктор приехал, у него сразу же отобрали паспорт. Помимо него в квартире было еще около шести человек. Так мужчина попал в рабство: ежедневно его отвозили к разным точкам и выдавали таблички с жалостливыми надписями.

По словам мужчины, ему выдали табличку «умерла дочь, осталось двое внучат», удостоверение мертвой женщины и документы на детей, которых Виктор никогда не видел. Смена пострадавшего длилась до позднего вечера, а ежедневный доход каждого узника Натальи составлял около пять – десять тысяч рублей. Деньги раз в несколько часов собирали смотрящие.

Помимо денег, прохожие давали попрошайкам продукты, которые нельзя было есть во время работы, иначе их могли серьезно избить. О побеге Виктор и другие мужчины даже не думали, так как не знали, где находятся их удостоверения личности.

Виктора спасла случайная прохожая, которая обратилась к волонтерам движения против рабства «Альтернатива». В квартиру к Наталье волонтеры пришли вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Трясущаяся Наталья называла себя «беженкой с Украины», долго не хотела отдавать паспорта пленников и уверяла, что ни в чем не виновата. В настоящее время уголовное дело еще не возбудили.

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#рабочие
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Суд отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях Вайнштейну
«Bild на русском»: суд отменил приговор Вайнштейну из-за ошибки
25 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Нью-Йорке отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях кинопродюсеру Харви Вайнштейну, сообщает «Bild на русском».
По данным Telegram-канала, как постановил суд, вынесенный в 2020 году приговор в отношении продюсера требует пересмотра. Это объясняется тем, что суд первой инстанции допустил ошибку.

Кроме этого, принято постановление о проведении нового разбирательства по делу Вайнштейна.

Ранее американская актриса и обладательница премии «Оскар» Мира Сорвино заявила, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.

Обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times сообщало о многих молодых актрисах и подчиненных кинопродюсера, которые пострадали за последние 30 лет. Позднее истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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#сша
#суд
#продюсер
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Богомаз: Четыре человека, включая подростка, пострадали под атакой ВСУ
ВСУ обстреляли автобус в Брянской области, четыре человека пострадали
25 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Украинские войска нанесли удар по селу Курковичи в Брянской области, четыре человека пострадали, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет», — написал Богомаз.

По его словам, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как пишет Telegram-канал Mash, украинские боевики намеренно целялись по гражданскому автобусу.

Позже стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли запорожский город Токмак. Удар пришёлся по многоэтажному дому, в настоящий момент известно как минимум о трёх пострадавших.

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#брянская область
#обстрел
#всу
#сво
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Появилось видео с окружившими школу и ищущими «нелюдей» членами «Русской общины»
Очевидцы сняли видео с окружившими школу членами «Русской общины»
25 апреля 2024, 16:37

Фото: iStock/mrohana

В Ростовской области члены «Русской общины» окружили школу. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Толпа мужчин собрались около школы №4 в Батайске Ростовской области. Они стояли у забора, у выхода со школьного двора. На других кадрах видно несколько десятков людей, которые идут около школы. У одного мужчины лицо закрыто повязкой.
«Мама, здесь что-то происходит, смотри. К школе подъехала полиция», — сказал один из учеников.

Отмечается, что ранее они отказались выпустить учеников первой смены из школы, а детей из второй смены не запустили внутрь. Причиной стал конфликт между учительницей русского языка и девятиклассником. Известно, что четыре месяца назад они спорили и обсуждали, кто кого поставит на колени. На данный момент конфликт исчерпан.

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#полиция
#драка
#школы
#конфликт
#мужчины
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В Петербурге выявили преступное сообщество, обналичившее 18 млрд рублей
25 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге выявили организованное преступное сообщество (ОПС), которое занималось аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По предварительным данным, ОПС существовало с 2020 по 2023 год. За это время участники сообщества преступным путём получили как минимум семь миллиардов долларов.

СК РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.

Также ТАСС, ссылаясь на ФСБ России, сообщало, что злоумышленникам удалось обналичить не менее 18 миллиардов рублей. Всего в состав ОПС входили более 80 человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении девяти участников.

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#санкт-петербург
#преступление
#уголовное ск рф
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