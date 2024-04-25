В Подмосковье спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины»

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
В подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Мужчины просили милостыню за еду и боялись есть во время смен, чтобы их не побили. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Виктор из Белоруссии приехал на заработки в Россию весной. Дома у мужчины, который признан инвалидом, не осталось близких. Некая Наталья предложила ему заработок и пригласила мужчину в квартиру в Балашихе.
Когда Виктор приехал, у него сразу же отобрали паспорт. Помимо него в квартире было еще около шести человек. Так мужчина попал в рабство: ежедневно его отвозили к разным точкам и выдавали таблички с жалостливыми надписями.
По словам мужчины, ему выдали табличку «умерла дочь, осталось двое внучат», удостоверение мертвой женщины и документы на детей, которых Виктор никогда не видел. Смена пострадавшего длилась до позднего вечера, а ежедневный доход каждого узника Натальи составлял около пять – десять тысяч рублей. Деньги раз в несколько часов собирали смотрящие.
Помимо денег, прохожие давали попрошайкам продукты, которые нельзя было есть во время работы, иначе их могли серьезно избить. О побеге Виктор и другие мужчины даже не думали, так как не знали, где находятся их удостоверения личности.
Виктора спасла случайная прохожая, которая обратилась к волонтерам движения против рабства «Альтернатива». В квартиру к Наталье волонтеры пришли вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Трясущаяся Наталья называла себя «беженкой с Украины», долго не хотела отдавать паспорта пленников и уверяла, что ни в чем не виновата. В настоящее время уголовное дело еще не возбудили.
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Когда Виктор приехал, у него сразу же отобрали паспорт. Помимо него в квартире было еще около шести человек. Так мужчина попал в рабство: ежедневно его отвозили к разным точкам и выдавали таблички с жалостливыми надписями.
По словам мужчины, ему выдали табличку «умерла дочь, осталось двое внучат», удостоверение мертвой женщины и документы на детей, которых Виктор никогда не видел. Смена пострадавшего длилась до позднего вечера, а ежедневный доход каждого узника Натальи составлял около пять – десять тысяч рублей. Деньги раз в несколько часов собирали смотрящие.
Помимо денег, прохожие давали попрошайкам продукты, которые нельзя было есть во время работы, иначе их могли серьезно избить. О побеге Виктор и другие мужчины даже не думали, так как не знали, где находятся их удостоверения личности.
Виктора спасла случайная прохожая, которая обратилась к волонтерам движения против рабства «Альтернатива». В квартиру к Наталье волонтеры пришли вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Трясущаяся Наталья называла себя «беженкой с Украины», долго не хотела отдавать паспорта пленников и уверяла, что ни в чем не виновата. В настоящее время уголовное дело еще не возбудили.
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Екатерина Коршунова