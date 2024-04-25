В Московской области стартовал свадебный сезон

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье дан старт свадебному сезону в рамках масштабного форума. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития.
В Красногорске 25 апреля прошел масштабный форум свадебных агентств России и зарубежных стран.
Стоит отметить, что на открытии сезона был представлен новой портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожены смогут выбрать свою локацию для заключения брака и даже различные мелочи для декора свадьбы.
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«Сегодня мы дали старт новому свадебному сезону. Ежегодно в Подмосковье заключают брак более 55 тысяч семей. Наши пары во всем выбирают удобство, начиная от подачи электронного заявления до выбора самой площадки. Для регистрации брака молодожены всё чаще выбирают не только торжественные залы, но и локации на свежем воздухе: в парках, усадьбах и парк-отелях», — поделилась первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что на открытии сезона был представлен новой портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожены смогут выбрать свою локацию для заключения брака и даже различные мелочи для декора свадьбы.
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Мира Полтева