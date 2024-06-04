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На стройке в Подмосковье нашли более 200 нелегальных мигрантов

04 июня 2024, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Более 200 мигрантов-нелегалов выявили полицейские и росгвардейцы в ходе совместного рейда на территории строящегося ЖК в деревне Борисовка городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итогам проверки к административной ответственности привлекли 218 мигрантов. В частности, 93 человека работали без патента, а 127 приезжих не выехали за пределы Российской Федерации по истечении разрешённого срока пребывания», — говорится в сообщении.
В отношении 57 нелегалов суд принял решение о выдворении из страны, остальных нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на суммы от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.



Полиция установила также организатора нелегальной миграции — им оказался 28-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#подольск
#мигранты
#полиция
#росгвардия
#рейд
#криминал
Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста на эмоциях
Во Львовской области Украины сотрудники военкомата сбили велосипедиста
04 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Сотрудники военкомата на эмоциях сбили мужчину на велосипеде во Львовской области Украины. Как пояснили в ведомстве, во время погони велосипедист активно пользовался нецензурной бранью.
«Военнослужащие ... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», – сказано в сообщении ведомства в социальных сетях.

Мужчины на Украине любыми способами стараются избежать мобилизации. Некоторые из них прикидываются женщинами, переодеваясь и используя косметику. А один из уклонистов, пересекая границу с Румынией, надел юбку и даже сделал подобие женского бюста. Для большей убедительности он был в парике с длинными черными волосами.

На Украине запрещен выезд гражданам призывного возраста от 18 до 60 лет, с 24 февраля 2022 года в стране действует режим военного положения.

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#мир
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#россия
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Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, летевшем в Минводы
SHOT: Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, летевшем в Минводы
04 июня 2024, 10:09

Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

О бомбе в пассажирском авиалайнере, который летел из Турции в Минводы, сообщили неизвестные. Информацию опубликовал Telegram-канал SHOT. Уточняется, что неустановленные лица потребовали переговорщика, а также выкуп.
По информации канала, звонили со скрытого номера в минувший понедельник вечером, около десяти часов. Со слов неизвестных, самолет авиакомпании «Азимут» заминирован. Переговорщик звонившим нужен, чтобы обговорить сумму выкупа. На борту были пятеро членов экипажа и 101 пассажир. Экстренные службы прибыли в аэропорт Минвод.

Сухой Суперджет сел без проблем в 22:20. Воздушное судно обследовали, не обнаружив никаких взрывных устройств. Эвакуация не понадобилась, а шутников теперь разыскивают.

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#мир
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#турция
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SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ
04 июня 2024, 08:56

Фото: iStock/Chinnapong

Одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в Свиблово. Очевидцы обнаружили подростка без сознания под окнами многоэтажного дома. Врачи не смогли спасти школьника.

Согласно информации источника, юноша заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребëнком. По словам матери, в последнее время парень сильно паниковал из-за сдачи ЕГЭ и возможности не поступить в институт.

Родители водили выпускника к специалистам, после чего ему поставили диагноз «легкое когнитивное расстройство». В настоящее время проводится проверка, ​по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

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#школьник
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Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО
Бастрыкин запросил доклад по делу о таксисте, оскорбившем ветеранов спецоперации
04 июня 2024, 03:42

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников спецоперации. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
В СК отреагировали на сообщения, что в Москве таксист негативно высказывался в отношении граждан РФ и высадил из автомобиля пассажиров-участников спецоперации.

Как рассказали пассажиры, водитель внезапно остановил машину на МКАД. После этого он потребовал, чтобы они покинули автомобиль. После отказа таксист выскочил на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из граждан РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

3 июня водитель, высадивший участников СВО, рассказал детали произошедшего. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военнослужащих, но не являлся основной причиной случившегося. Водитель решил высадить пассажиров после того, как они изменили способ оплаты во время поездки.

Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Подмосковье против иностранца возбудили дело за осквернение памятника
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник «Журавли»
04 июня 2024, 02:38

Фото: istock / Akintevs

В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, осквернившего памятник «Журавли» и Вечный огонь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Московской области.
По информации следствия, в ночь на 29 мая 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раскидал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, который расположен в городе Видном, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники СК проводят все необходимые следственные действия и анализируют запись с камеры наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент совершения преступления.

Подозреваемого в скором времени передадут следователю для проведения дополнительных действий, заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку

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#вечный огонь
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Водитель автобуса занялся сексом со школьницей, находясь за рулем
В Британии судят водителя автобуса за секс с 15-летней школьницей на ходу
04 июня 2024, 01:03

Фото: istock / Igor Vershinsky

В Великобритании судят водителя автобуса, совратившего 15-летнюю школьницу и занявшегося с ней сексом во время движения транспорта. Об этом пишет Daily Record.
38-летний Кристофер Макинтош из шотландского города Данди оказался фигурантом уголовного дела из-за ряда инцидентов, произошедших в 2023 году. Мужчина признался, что в период с 20 марта по 10 апреля 2023-го совершал «сексуальные акты» с девочкой, находясь за рулем пассажирского автобуса.

Суду была показана запись с видеокамер из салона, на которую попал момент, когда Макинтош вел автобус, при этом несовершеннолетняя девочка сидела у него на коленях. Периодически он обнимал ее и целовал в губы. Британец также неоднократно отвлекался от дороги на мобильный телефон. Стоит отметить, что скорость транспортного средства во время поездки достигала 80 километров в час.

Невзирая на признание в интимных контактах с малолетней, Макинтош отрицает, что пользовался телефоном за рулем или хотя бы не секунду отвлекался от дороги.

Окончательный приговор британцу вынесут 4 июля. Мужчину уже внесли в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности, но срок его нахождения в списке еще не определен.

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#приговор
#автобус
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Сожженный труп и множественные ножевые: Мужья, убившие своих жен из-за ревности
03 июня 2024, 22:30

Фото: iStock/SergeyChayko

Тема домашнего насилия с мужской стороны всегда очень остро стояла в обществе. Однако, порой бытовые скандалы и драки выходят за рамки разумного. В этих случаях полиция ловит мужчину рядом с трупом его супруги.
О самых жутких убийствах, которые совершили ревнивые или просто очень агрессивные мужья, расскажет редакция «Радио 1».

Футболист убил жену и её любовника


В 1994 году бывшую жену известного американского футболиста Джеймса Симпсона Николь Браун нашли мёртвой вместе с её другом. На теле влюблённых были обнаружены множественные ножевые ранения. Следователи сразу направились к дому Симпсона, где стояла окровавленная машина. Позже экспертиза подтвердила, что кровь из автомобиля принадлежала Браун и её любовнику.

Симпсона арестовали, но после всё же оправдали. Сообщалось, что знаменитый спортсмен нанял отличную команду адвокатов. В тюрьму Симпсон всё же попал, но не за убийство жены, а за ограбление и похищение человека, которое он совершил в 2007 году.

Майор ФСБ убил жену и четырёхлетнюю дочь


Шокировавшее всю страну убийство произошло 21 октября 2016 года в Екатеринбурге. Майор ФСБ Александр Игнатьев убил свою жену и четырёхлетнюю дочь. После случившегося мужчина попытался покончить с собой, но старшей дочери удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь.

В ходе судебных слушаний стало ясно, что Игнатьев невменяем. Он заявил, что совершил убийство, потому что его заразили неким вирусом через телефон. Несколько месяцев уже бывший сотрудник ФСБ провёл в СИЗО, после чего был отправлен на принудительное лечение.

Известный фотограф убил жену и сжёг её труп в лесу


История об убийстве Юлии Прокопьевой прогремело на всю страну в августе 2013 года. Дмитрий Лошагин был одним из самых модных и популярных фотографов, а его супруга Юлия — востребованной моделью.

22 августа семья отдыхала на вечеринке, после которой девушка исчезла. Её обезображенное тело было найдено в лесу. Позже было установлено, что первую красавицу Урала убил её супруг.

Следствие установило, что после праздника Лошагин и Прокопьева остались одни в квартире. Муж убил свою жену, положил тело в пакет, вывез в лес и сжёг. Фотографа посадили в тюрьму, однако свою вину он так и не признал.

Столкнул под колёса авто на трассе


12 ноября 2015 года на трассе Екатеринбург-Первоуральск мать двоих детей Светлана Мамина попала под колёса автомобиля. Сперва следствие считало, что смерть женщины — это трагическая случайность.

Позже стало ясно, что под машину Мамину столкнул её гражданский муж Михаил Дихтярь. В этот вечер пара и друг мужчины возвращались домой по этой самой трассе. Они ездили в Екатеринбург за партией наркотиков. В машине между Маминой и Дихтярем произошла ссора, они вышли из автомобиля и продолжили ругаться посреди оживлённой трассы. Дихтярь дождался, пока к ним приблизится автомобиль, и толкнул Мамину под колёса.

Водителя, который сбил женщину, так и не нашли. Дихтярь также остаётся на свободе из-за невозможности доказать его причастность к преступлению.

Зарезал жену на глазах у шестилетней дочери


Семья Новоструевых казалась всем обычной и достаточно счастливой, пока в преддверии Нового года Константин не убил свою жену Людмилу.

Мужчина работал курьером, а в конце 2020 года его уволили. В семье начались финансовые трудности и постоянные скандалы. 18 декабря супруги решили отвезли шестилетнюю дочь в гости к дедушке, но во время сборов между супругами разразился скандал. Новоструев начал избивать жену, а она успела крикнуть дочери — «Звони деду!».

Вернувшись в комнату, девочка обнаружила маму, лежавшую в луже крови. После убийства жены Новоструев свёл счёты с жизнью.

Тверской чиновник из ревности убил жену


20 апреля 2024 года бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором признался в убийстве жены.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Никольский.

Он также попросил позаботиться о своей маленькой дочке.

Позже выяснилось, что за неделю до убийства мужчина сильно избил свою супругу, после чего она уехала в гости к родителям. Чиновник поехал за женой, чтобы разобраться, но между парой вновь разразился скандал, в ходе которого Никольский насмерть зарезал жену.

Бывший министр экономики Казахстана до смерти избил жену


Громкое дело Куандыка Бишимбаева уже несколько месяцев гремит как в Казахстане и России, так и в других постсоветских странах. По версии следствия, что в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в ресторане Астаны и оставил её мертвой на полу VIP-кабины на 6-8 часов. Куандык своей вины не признает, утверждает, что жена в тот вечер распивала алкоголь и «спровоцировала» его «агрессией».

Это дело стало первым судебным разбирательством по делу о домашнем насилии в Казахстане, которое транслировалось в прямом эфире под наблюдением присяжных. Дело получило большой общественный резонанс к проблеме домашнего насилия не только в самом Казахстане, но и за пределами его, освещалось в том числе и иностранными журналистами, оно повлияло на пересмотр законодательства в отношении домашнего насилия в Казахстане.

13 мая 2024 года суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.

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В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
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Мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова
03 июня 2024, 21:32

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Неизвестный мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова и скрылся. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, мужчина в чёрной кофте церковь Дмитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Злоумышленник приехал туда на велосипеде и забросал фасад здания коктейлями Молотова, после чего произошло возгорание.

Мужчина быстро скрылся с места преступления. Задержать его не успели. Однако пожал удалось потушить ещё до приезда пожарных. Сейчас поджигателя ищут.

Ранее пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента.


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В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку
03 июня 2024, 21:26

Фото: iStock/Dzurag

В Москве отчим и его супруга совершали сексуальные действия в отношении 13-летней девочки в течение нескольких лет.
Они усыновили ее, и начали проявлять к ней интерес, когда она была еще в начальной школе, пишет РЕН ТВ. Несмотря на то, что мать школьницы была в курсе этого, она ничего не предпринимала в этом отношении.

В конечном итоге она даже сама стала стимулировать общение своей несовершеннолетней дочери с этой семейной парой.

Ситуация вышла наружу, когда бабушка девочки обнаружила это и решила обратиться за помощью в полицию. Правоохранительные органы задержали отчима и мать. В отношении них начали уголовное расследование.

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