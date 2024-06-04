На стройке в Подмосковье нашли более 200 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Более 200 мигрантов-нелегалов выявили полицейские и росгвардейцы в ходе совместного рейда на территории строящегося ЖК в деревне Борисовка городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итогам проверки к административной ответственности привлекли 218 мигрантов. В частности, 93 человека работали без патента, а 127 приезжих не выехали за пределы Российской Федерации по истечении разрешённого срока пребывания», — говорится в сообщении.В отношении 57 нелегалов суд принял решение о выдворении из страны, остальных нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на суммы от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.
Полиция установила также организатора нелегальной миграции — им оказался 28-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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