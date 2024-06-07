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Три жителя Талдома поставили на фиктивный учёт почти 30 мигрантов

07 июня 2024, 16:43
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

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Фиктивную постановку на учёт 29 иностранных граждан выявили полицейские при проверке квартир в нескольких микрорайонах Талдома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«Проверки были проведены в микрорайоне ПМК-21, микрорайоне Юбилейный и в Вокзальном переулке. В результате рейда полицейские установили, что три собственника жилья поставили на миграционный учёт 29 иностранцев, при этом не предоставив им реального места для временного проживания», — говорится в сообщении.
Против злоумышленников завели уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под обязательство о явке.

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