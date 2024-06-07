Три жителя Талдома поставили на фиктивный учёт почти 30 мигрантов

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Фиктивную постановку на учёт 29 иностранных граждан выявили полицейские при проверке квартир в нескольких микрорайонах Талдома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверки были проведены в микрорайоне ПМК-21, микрорайоне Юбилейный и в Вокзальном переулке. В результате рейда полицейские установили, что три собственника жилья поставили на миграционный учёт 29 иностранцев, при этом не предоставив им реального места для временного проживания», — говорится в сообщении.Против злоумышленников завели уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под обязательство о явке.
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