В Московской области свыше 15 тысяч учителей прошли онлайн-аттестацию

Видео: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Педагоги Московской области теперь могут пройти онлайн-аттестацию на региональном портале. С начала этого года услугой воспользовались более 15 тысяч раз, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Благодаря «Социальной ипотеке» учитель информатики приобрела собственную квартиру
Депутат Лантратова предложила предоставлять педагогам бесплатную юрпомощь
Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ
Дайана Хусинова