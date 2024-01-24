В подмосковных лагерях летом отдохнут 3 тыс детей участников СВО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Летняя оздоровительная кампания в Московской области охватит в этом году около 3 тыс детей участников спецоперации. Такие данные привёл начальник управления по работе с инвалидами Минсоцразвития региона Евгений Ермилов.
«В прошлом году мы запустили программу детского отдыха для детей участников спецоперации. В этом году она продолжится. Уже запланировано шесть мест отдыха. Охватим порядка 3 тыс детей», – сказал Ермилов, выступая в Мособлдуме на круглом столе по поддержке участников СВО и членов их семей.По его данным, в прошлом году в Подмосковье поддержку получили более 17 тыс семей участников СВО. Около 2 тыс человек получили психологическую и юридическую помощь, 1,2 тыс – материальную помощь, в том числе продукты. Почти 15,5 тыс теперь имеют право на бесплатное посещение кружков и секций, питание в школах и детсадах.
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Лора Луганская