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В подмосковных лагерях летом отдохнут 3 тыс детей участников СВО

24 января 2024, 16:16
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Летняя оздоровительная кампания в Московской области охватит в этом году около 3 тыс детей участников спецоперации. Такие данные привёл начальник управления по работе с инвалидами Минсоцразвития региона Евгений Ермилов.
«В прошлом году мы запустили программу детского отдыха для детей участников спецоперации. В этом году она продолжится. Уже запланировано шесть мест отдыха. Охватим порядка 3 тыс детей», – сказал Ермилов, выступая в Мособлдуме на круглом столе по поддержке участников СВО и членов их семей.
По его данным, в прошлом году в Подмосковье поддержку получили более 17 тыс семей участников СВО. Около 2 тыс человек получили психологическую и юридическую помощь, 1,2 тыс – материальную помощь, в том числе продукты. Почти 15,5 тыс теперь имеют право на бесплатное посещение кружков и секций, питание в школах и детсадах.


Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявлял, что Подмосковье – один из лидеров по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям.
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Для подмосковных дошкольников проходят мероприятия по экологической грамотности
24 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области проходят мероприятия по экологической грамотности для дошколят. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В детском саду № 2 «Непоседы» в Балашихе прошли экоуроки «Береги природу, сортируй отходы».

«Уроки для воспитанников 7-й и 10-й подготовительных групп образовательного учреждения посвятили теме правильного обращения с отходами. Во время урока со школьниками обсудили, как правильно обращаться с отходами, используя установленную на контейнерных площадках систему для раздельного сбора отходов «Два Бака». Также поговорили о разных видах и маркировках пластика и чем стекло отличается от керамики. Научились, как в домашних условиях подготовить отходы к правильной утилизации», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что самый большой интерес у младшеклассников вызвала акция «Добрые крышечки», в рамках которого собирают крышечки с маркировками 2 HDPE и 4 LDPEдля отправки на переработку.

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Подмосковные спасатели рассказали, как сделать безопасным катание с горок
24 января 2024, 16:42

Фото: пресс0служба Мособлпожспаса

Катание с горки принято считать вполне безопасной забавой, однако если не следовать ряду правил, может возникнуть угроза здоровью и даже жизни. О том, как обезопасить зимние катания, рассказали в Мособлпожспасе.
«Лучше всего пользоваться оборудованными горками, так как в этом случае на спуске с гарантией не будет прикрытых снегом ям или камней. На спуске также не должно быть деревьев или ограждений. Горка не должна вести к автомобильной дороге или железнодорожным путям. Спуск на водоём тоже опасен, так как лёд может проломиться», — объяснили спасатели.

Кроме того, для катания нужно правильно одеться: следует избегать длинных шарфов, которые могут попасть под полозья. А детям до 12 лет лучше всего надевать на время катания шлемы – это защитит малышей от черепно-мозговых травм.

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#спасатели
#советы
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Коммунальные системы МО обеспечивают услугами водоснабжения свыше миллиона людей
24 января 2024, 16:31

Фото: istockphoto / BrianAJackson

ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» обеспечивает более миллиона жителей Восточного Подмосковья услугами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом сообщил гендиректор ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Игорь Берняков в беседе с «Радио 1».
Работа организации производится в 6 городских округах: Орехово-Зуево, Павловский-Посад, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский и Шатура.

«В настоящее время в штате ГУП МО «КС МО» трудятся более 3000 профессионалов своего дела. Только в этом году к нам присоединилось порядка тысячи человек.<…> В эксплуатации предприятия находятся более 1400 км. водопроводных сетей и 292 артезианские скважины, около 40 котельных и магистральный канализационный коллектор, а также 25 городских очистных сооружений», — поделился Игорь Берняков в прямом эфире.

Стоит отметить, что вода, которая добывается на объектах Восточная система водоснабжения не требует дополнительной очистки, благодаря высококачественной работе испытательной химико-бактериологической лаборатории филиала.

«Наши аварийно-восстановительные бригады и административный персонал принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, показав свой профессионализм в сложных условиях. И таких опытных и знающих свою профессию специалистов в нашей организации достаточно. Они с удовольствием делятся опытом и с добром относятся к вновь пришедшим коллегам», — подчеркнул спикер.

Стоит отметить, ​что ​специалисты ГУП МО «КС МО» также принимают активное участие в восстановлении объектов коммунальной инфраструктуры в ДНР.

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#восточная система водоснабжения
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#лаборатории
#днр
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Соболев: Члены экипажа Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам
24 января 2024, 16:16

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Члены экипажа военного самолёта Ил-76, который сбили в Белгородской области, должны быть представлены к Госнаградам, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, его слова передаёт SHOT.
«Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам, они до последнего уводили подбитый самолёт от жилых домов», — заявил Соболев.

Напомним, Ил-76 рухнул в поле у белгородской деревни Яблоново. Известно, что пилоты почувствовали внешнее воздействие на корпус самолёта, начали терять управление и сделали всё, чтобы увести от жилых домов и спасти жизни гражданских.

В результате крушения, помимо 65 украинских военнопленных, находившихся на борту самолёта, в катастрофе также погибли шесть членов экипажа и три сопровождающих.

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#самолет
#белгород
#госдума
#награды
#лётчики
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Выделенка в Балашихе помогла пассажирам автобусов и осложнила жизнь автомобилистам
24 января 2024, 16:00

Фото: Ирина Мальцева

Жители Московской области и приезжие оценивают целесообразность введения выделенной полосы для общественного транспорта на федеральной трассе М-7 «Волга» в Балашихе. В качестве эксперимента она заработала с января. В Москве и области считают, что полоса позволит улучшить работу межрегиональных маршрутов, сократить время в пути для более чем 70 тыс пассажиров, а автобусы не будут стоять в пробках.
Житель микрорайона Сакраменто Даниил Зобо ежедневно ездит по маршруту от торгового центра «Контур» в Балашихе до метро Новогиреево. Он считает, что выделенная полоса очень удобна для пассажиров общественного транспорта
«Если у тебя нет машины, очень удобно ехать по ней. Я оценил. Многие, как и я раньше, долго добирались по пробкам от Балашихи до Москвы и обратно. Сейчас время в пути сократилось, едем почти в два раза быстрее», – отметил Даниил.
По словам замглавы администрации Балашихи Алексея Ковалёва, уже сейчас от тех, кто пользуются общественным транспортом, поступает много положительных отзывов. Однако некоторые автолюбители считают, что выделенки приводят к дополнительным пробкам на шоссе, так как автодорога изначально не проектировалась под них.
«Знаю, что, по признанию автолюбителей, выделенная полоса создаёт проблемы и приводит к заторам. Но при этом она даёт действительно большое преимущество общественному транспорту и десяткам тысяч жителей городского округа», – сказал Ковалёв.
Как отметили в региональном Минтрансе, на заторы также влияют недобросовестные водители, нарушающие ПДД. А общественный транспорт на этом участке стал двигаться быстрее.
«В среднем время пути автобуса сократилось на 10 минут, а у автомобилистов увеличилось примерно на 5-7 минут», – сообщили в ведомстве.
Эксперимент с выделенкой проводится по инициативе Минтранса Подмосковья и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Он продлится как минимум до конца зимы.

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#транспорт
#минтранс мо
#выделенные полосы
#общественный транспорт
#балашиха
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье лыжникам напомнили о возможных опасностях на замерших водоемах
24 января 2024, 15:51

Фото: пресс-служа «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили лыжников Подмосковья об опасностях на замерших водоемах. Об этом сообщила пресс-служа «Мособлпожспаса».
В ородских округов Серпухов, Ступино и Чехов сотрудники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды на территории замерзших водоемов.

«Спасатели в рамках патруля объяснили населению о важности выбирать свой маршрут заранее, осмотривать местность и обязательно сообщить о своих планах близким. Специалисты посоветовали придерживаться проверенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Также перед началом движения лучше отстегнуть крепление лыж и снять петли палок с кистей рук.Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок сможет проверить прочность ледовой поверхности и следить за ее состоянием», — поделился замначальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

Кроме того, любителям зимнего отдыха рассказали о способах спасения, самоспасения и номера телефонов экстренных служб.

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Врач назвала необычные продукты, спасающие от деменции
Врач Павлюк заявила о пользе рыбы для снижения риска развития деменции
24 января 2024, 15:50

Фото: IStock/Fudio

Употребление рыбы и водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.
По словам специалиста, в неделю рекомендуется съедать 150-250 грамм рыбы в неделю, чтобы восполнить организм полезными веществами.
«В жирной рыбе самый большой плюс – это содержание большого количества омега-3. Таких жиров больше нет ни в одном продукте, поэтому, чтобы эти жиры поступали в наш организм, нам необходимо есть жирную рыбу хотя бы один раз в неделю – 150-250 грамм. Эта рекомендация признана во всем мире. Такое количество будет давать нам нужное количество омега-3, которые встраиваются в клеточки нервной системы», — сказала Наталья Павлюк.
Водоросли также содержат полезные жиры и различные антиоксиданты. Продукт помогает снизить уровень холестерина в организме и сокращает риск развития деменции и Альцгеймера, отметила специалист.
«Полезные жиры снижают холестерин, который, по одной из теории, играет роль в развитии болезни Альцгеймер. Ещё водоросли помогают предотвращать риск развития сосудистой деменции, которая развивается из атеросклероза, нарушения кровообращения. Чем хуже поступает кровь в голову, тем хуже кровоснабжается мозг, из-за чего и возникает сосудистая деменция», — сказала диетолог.
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#кровь
#рыба
#пища
#здоровье
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В Подмосковье будет работать 58 избирательных участков для граждан без регистрации
24 января 2024, 15:46

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Избиратели, не зарегистрированные по месту жительства в пределах России, смогут проголосовать на президентских выборах на специальных участках. На территории Московской области таких участков будет 58, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Для того, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, избиратель без регистрации должен будет в период голосования прийти на один из определённых избирательных участков и подать письменное заявление. Ему выдадут бюллетень, и он проголосует», — отмечается в сообщении.

Полный перечь избирательных участков, подходящих для граждан без регистрации, размещён на сайте Мособлизбиркома.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться в середине марта — 15, 16 и 17 числа.

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#президент
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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Сенатор Цеков: Клевещущих на Россию образумит конфискация имущества
24 января 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение о том, что законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России является очень действенным и эффективным.
Он также добавил, что людей, которые клевещут на нашу страну, необходимо наказывать по всей строгости закона.

«Те люди, которые считают, что могут врать и клеветать в адрес России, могут находиться за границей. Но у них есть имущество здесь, они могут приезжать и зарабатывать в РФ, а потом уезжать. Я считаю, что они должны самым жёстким образом наказываться. <…> [Конфискация – ред.] образумит очень многие головы, которые сейчас нечто подобное делают или собираются что-то делать против России», — прокомментировал в беседе с RT Цеков.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства.

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