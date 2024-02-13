На подмосковных избирательных участках задействуют систему «Безопасный регион»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В Московской области второй год подряд в дни голосования будут применять систему «Безопасный регион». Они обеспечат наблюдение на избирательных участках и на прилегающих территориях, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Впервые эта система применялась на избирательных участках Подмосковья в 2023 году в Единый день голосования. В 2024-м было принято решение продолжить положительный опыт её использования на выборах президента России. Камеры фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. Кроме того, повышается уверенность избирателей в легитимности и безопасности выборов», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Система «Безопасный регион» насчитывает в Подмосковье более 133 тысяч камер. Они установлены в общественных местах, в том числе во дворах, у детских и государственных учреждений, торговых центров, на железнодорожных переездах.
Ранее в Мособлизбиркоме рассказали, что 2668 избирательных участков Московской области перед президентскими выборами оснастят камерами видеонаблюдения. Трансляция с этих камер будет идти на специальной платформе. Доступ к ней имеют кандидаты и их представители, политические партии, избирательные комиссии и наблюдатели.
Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательных комиссий установят системы видеорегистрации. Эти устройства предназначены для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут места выдачи бюллетеней, места подсчёта голосов избирателей, ящики для голосования, электронные урны и сейфы.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская