В Московской области утром 17 июня дороги загружены на 4 балла

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Загруженность дорог из Подмосковья в центр составляет четыре балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На четыре балла оценивается загруженность дорог Московской области автомобилями по состоянию на утро 17 июня, при этом на трёх федеральных трассах и пяти шоссе отмечаются сложности с проездом в сторону столицы.
В министерстве водителей просят быть более внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также не использовать сотовые телефоны во время движения.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе», — подчеркнули в пресс-службе.
В министерстве водителей просят быть более внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также не использовать сотовые телефоны во время движения.
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Мира Полтева