В восьми округах Подмосковья починили «лежачих полицейских»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные дорожные неровности отремонтировали за неделю в восьми городских округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по восстановлению асфальтовых и резинокордовых искусственных дорожных неровностей провели, в частности, на Западной улице в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, на улице Мира в Мытищах, на улице Куйбышева в солнечногорском посёлке Менделеево, на Праволинейной улице в Жуковском, на улице Лебеденко в рузском посёлке Тучково, на Угрешской улице в Дзержинском и на Каринском шоссе в Зарайске», — говорится в сообщении.Кроме того, «лежачего полицейского» починили на улице Володарского в Наро-Фоминске.
В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также на потенциально опасных участках, чтобы водители снижали скорость.
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