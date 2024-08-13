В Подмосковье уже приняли более 940 жителей Курской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье из Курской области со времени обострения ситуации в приграничных районах приехали более 940 жителей. В их числе - 700 детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На сегодня Московская область приняла уже более 940 человек, среди которых свыше 700 детей. Людей принимают в пунктах временного размещения, обустроенных в городах Клин, Пушкино, Егорьевск, Подольск, Ступино, Люберцы и Коломна», – рассказали ТАСС в ведомстве.Там пояснили, что прибывающих встречают сотрудники МЧС и помогают разместиться на новом месте. Людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.
В пресс-службе добавили, что только во вторник в Подмосковье прибыли около 200 курян, в том числе 162 ребёнка.
Ранее губернатор Андрей Воробьёв объявил, что Московская область принимает детей из Курской области, покинувших дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.
Прибывшие располагаются в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. В медучреждениях Подмосковья подготовлен коечный фонд.
Читайте также:
Гуманитарный груз из Реутова доставили в Курскую область
В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области
Подмосковная прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных курян
Лора Луганская