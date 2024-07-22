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В Московской области уже проверили более 75% теплосетей

22 июля 2024, 11:03
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

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В Подмосковье за прошедшую неделю проверили более 69% имеющихся тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Всего с начала проведения гидроиспытаний, стартовавших 5 апреля, проверено почти 8 тыс. км из 10,6 тыс. имеющихся. Это превышает 75% от общего количества. В 57 муниципалитетах обнаружено свыше 1,2 тыс. утечек. Выполнено более 2,7 тыс. выездов в муниципалитеты. Полностью проверили свои тепловые сети 16 муниципалитетов, уточнили в ведомстве.
«Мы продолжаем активно работать над улучшением состояния теплосетей в Подмосковье, чтобы обеспечить жителям качественное и надёжное теплоснабжение», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.


Как уточнили в ведомстве, проверки проводят специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

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#подмосковье
#московская область
Ученые из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа
22 июля 2024, 11:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Об этом сообщает РИА Новости.
Папиролог Лайош Беркес вместе с профессором Габриэлем Нокки Маседо обнаружили, что папирус под номером «P.Hamb.Graec. 1011» рассказывает о том, как маленький Иисус оживлял глиняных птиц. Найденный документ датируется IV-V веками.

Текст, расшифрованный на папирусе, никак не меняет библейскую историю, как утверждают некоторые источники. Исследователи продолжают расшифровывать находки, которые позволяют узнать о юных годах жизни Иисуса Христа. До сих пор большинство событий его детства остаются доподлинно неизвестными.

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#христиане
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Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу
22 июля 2024, 11:32

Фото: телеграм-канал ГАИ МО

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу по аналогии с дорожно-патрульной. Она могла бы следить за движением электросамокатов, сообщается в телеграм-канале подмосковной Госавтоинспекции.
«Предлагаю создать СПС – самокатно-патрульную службу. Нужно оснастить её средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», – сказал Колунов в беседе с 360.ru.
Депутат напомнил, что в нижнюю палату парламента поступил законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. При этом пока не прорабатывался вопрос о том, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их.

В июне Колунов заявлял, что номера в России должны устанавливаться на все электросамокаты – как прокатные, так и личные. По его задумке, это поможет искать и наказывать виновников аварий на дорогах, а в результате повысит безопасность.

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#московская область
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Перевозить пассажиров до аэропорта Внуково с 1 августа будут поезда ЦППК
22 июля 2024, 11:20

Фото: пресс-служба ЦППК

Перевозить пассажиров до аэропорта Внуково теперь будут поезда Центральной ППК. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Компания уже обслуживает смежный маршрут от Киевского вокзала до платформы Аэропорт, а с 1 августа начнёт перевозить пассажиров и до самого аэропорта. Перерыва в движении при смене перевозчика не будет», – заверили в компании.
Сейчас во Внуково курсируют поезда компании «Аэроэкспресс».

В ЦППК добавили, что график и время в пути не изменятся. По-прежнему предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская. Там можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро.

Стоимость проезда составит 280 рублей. Билеты можно будет купить в кассах на станции, в БПА и приложении. На Киевском вокзале билеты оформляются в кассах ЦППК. При использовании электронного билета его нужно активировать. Это можно сделать с помощью валидаторов на платформе.

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#подмосковье
#московская область
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Водителям двухколёсного транспорта в Серебряных Прудах напомнят о ПДД
22 июля 2024, 11:05

Фото: iStock/Bet_Noire

Мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта «Мотоскутер» стартовало в понедельник, 22 июля, в городском округе Серебряные Пруды, оно продлится до конца недели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках мероприятия «Мотоскутер» сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение ПДД водителями и пассажирами двухколёсного транспорта, напомнят им об обязательном ношении шлема и прочей защитной амуниции, о том, как важно соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также о запрете на управление мототранспортом в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе акции будет уделено юным любителям покататься на питбайках и скутерах. Инспекторы ДПС будет проводить рейды в СНТ, дачных посёлках и в популярных местах отдыха.

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#пдд
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#госавтоинспекция
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В Мытищах изменилась схема проезда по Осташковскому шоссе
22 июля 2024, 10:45

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Схема движения изменилась на участке Осташковского шоссе в Мытищах в связи с продолжающимися ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«По основному ходу шоссе завершена укладка асфальта, поэтому движение транспорта пущено на открытый участок. Для проезда в сторону Москвы водители могут свернуть с основного хода на дублёр шоссе или воспользоваться круговым движением в деревне Беляниново», — говорится в сообщении.
В подмосковном Минтрансе подчеркнули, что специалисты продолжают следить за движением на участке шоссе и готовы оперативно вносить изменения в схему поезда, чтобы свести к минимуму возможные неудобства на время проводимых работ.

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#проезд
#минтранс мо
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В России выберут лидеров корпоративной благотворительности
22 июля 2024, 10:21

Фото: iStock/pcess609

Продолжается приём заявок на XVII ежегодный всероссийский конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности — 2024», мероприятие организует ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
«Цель конкурса — формирование механизмов партнёрства бизнеса и некоммерческого сектора. Кроме того, конкурс позволяет оценить деятельность компаний в развитии корпоративной социальной ответственности и распространять успешные практики, а также проанализировать стратегии бизнеса в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций», — говорится в сообщении.
К участию в конкурсе приглашаются российские компании с оборотом не менее 100 миллионов рублей в год.

Заявки на участие принимаются до 25 августа. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ассоциации «Форум доноров».

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#бизнес
#предприниматели
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Вице-президент РАН Калмыков рассказал подмосковным школьникам о радиации
22 июля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков прочитал школьникам лекцию на тему «Радиация – от атомного оружия до ядерной медицины и энергетики нового поколения». Она прошла в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в рамках Междисциплинарной проектной школы «Здравствуй, Россия!», сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Учащиеся узнали, кто и когда открыт радиацию, какое это открытие повлияло на науку и геополитику и как радиация продолжает влиять на нашу жизнь в XXI веке. Школьники ознакомились с главными научно-техническими достижениями в сферах энергетики, экологии и ядерной медицины», – говорится в сообщении.
Калмыков – признанный специалист в радиохимии, имеет звание доктора химических наук и преподает в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Сообщается, что это важное образовательное событие позволило школьникам расширить знания в области радиации, а также вдохновиться примером выдающегося учёного и его вкладом в современную науку.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 22 июля составила 4 балла
22 июля 2024, 09:50

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, проезд затруднён по направлению к столице на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано более миллиона машин, это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
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В Подмосковье удалили нелегальную рекламу с остановок и фонарных столбов
22 июля 2024, 09:36

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Нелегальную рекламу и граффити убрали сотрудники Мострансавто с остановочных павильонов и опор линий наружного освещения в нескольких городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, на проспекте Мира во Фрязине от рекламы и надписей очистили уличный фонарь, а на Московской улице в том же городе удалили нелегальную рекламу с автобусной остановки. В Пущине очистили остановку на проспекте Науки, а в Богородском округе — остановки в селе Кудиново и деревне Старые Псарьки. Работа также была проведена на проспекте Академика Туполева в домодедовском микрорайоне Авиационный и в мытищинском посёлке Поведники», — говорится в сообщении.
В ходе работ специалисты также очистили дорожные знаки на улице Центральная в Щёлкове и на Комсомольском проспекте в Люберцах. Кроме того, убрали нелегальную рекламу с фонарных столбов на Жуковском шоссе в раменском селе Быково, на Вокзальной улице в домодедовском микрорайоне Востряково и на Дзержинской улице в Дзержинском.

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#минтранс мо
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