В Московской области уже проверили более 75% теплосетей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Подмосковье за прошедшую неделю проверили более 69% имеющихся тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Всего с начала проведения гидроиспытаний, стартовавших 5 апреля, проверено почти 8 тыс. км из 10,6 тыс. имеющихся. Это превышает 75% от общего количества. В 57 муниципалитетах обнаружено свыше 1,2 тыс. утечек. Выполнено более 2,7 тыс. выездов в муниципалитеты. Полностью проверили свои тепловые сети 16 муниципалитетов, уточнили в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, проверки проводят специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.
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«Мы продолжаем активно работать над улучшением состояния теплосетей в Подмосковье, чтобы обеспечить жителям качественное и надёжное теплоснабжение», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Как уточнили в ведомстве, проверки проводят специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.
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Лора Луганская