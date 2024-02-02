В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие уже более 12 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«В этом году в акции уже приняли участие 12 тысяч 787 человек. Наибольшую активность проявили жители Люберец, Власихи, Чехова, Егорьевска, Долгопрудного, Протвина, Воскресенского и Реутова», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Больше всего новых кормушек для птиц появилось в Люберцах: 1344. Второе место по этому показателю занял Воскресенский округ: плюс 906 кормушек. А замыкает топ-3 округ Противно, где жители развесили 473 кормушки.
В министерстве напомнили, что эта экологическая акция проводится ежегодно, в прошлом году её участниками стали около 20 тысяч человек.
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