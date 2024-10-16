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Власти Одинцовского округа поддержат спортивную секцию Барвихинской школы

16 октября 2024, 13:40
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Барвихинскую школу и встретился с воспитанниками работающей на базе учебного заведения спортивной секции по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Секция была создана в 2005 году. В числе достижений учеников секции — победы на Кубках России, Играх стран СНГ и на чемпионате России.
«Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской школы пользуется большой популярностью. Сейчас здесь под руководством двух опытных тренеров занимаются порядка 60 детей. Это совершенно уникальная спортивная школа даже в масштабах России. Будем оказывать секции всю необходимую помощь», — заявил Андрей Иванов.


Он также пожелал воспитанникам секции удачи на соревнованиях.

На территории Барвихинской школы для лучников оборудован олимпийский рубеж — 70 метров. А в холодное время года тренировки проходят в спортзале.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#спорт
#одинцово
#школа
«Готовы дойти до Премьер-лиги»: учредитель ФК «Композит» заявил о планах клуба
16 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Футбольный клуб «Композит» из Павловского Посада планирует в ближайшие три года войти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), при это не исключается и выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом заявил учредитель клуба Игорь Маковоз в интервью «Матч.тв», передаёт пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Мы готовы пойти до конца, до Премьер‑лиги. Изначально при создании клуба мы сформировали бизнес‑план, который рассчитан на пять лет и выход в ФНЛ. План от 2022 года, то есть к 2027 году клуб должен выйти в ФНЛ, закрепиться там, а потом посмотрим, как дойти до РПЛ», — сказал Игорь Маковоз.
Он добавил, что для клуба разработан проект базы со стадионом на 3,5 тыс. мест, тренировочным полем, спортзалом, местами проживания спортсменов и всей прочей необходимой инфраструктурой.

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Серпуховские дзюдоисты завоевали медали межрегионального турнира
16 октября 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Одну золотую и четыре бронзовые медали выиграли воспитанники серпуховской спортивной школы «Русский медведь» на XIV Традиционном межрегиональном турнире по дзюдо, посвященном памяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Степановича Шабалина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Золотую медаль завоевала представительница Серпухова Диана Савельева, бронзовые награды турнира получили София Годжаева, Максим Растольцев, Арина Бородина и Арина Мельникова», — говорится в сообщении.
Межрегиональный турнир состоялся 12 октября в городе Климовск, участие в нём приняли 225 спортсменов.

Отмечается, что Михаил Шаблин, которому посвящён турнир, был основателем школы борьбы в Климовске.

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#серпухов
#спорт
#дзюдо
#турнир
#медали
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Сушинский озвучил причины неудач «Авангарда»
Сушинский назвал причиной неудач «Авангарда» психологию
15 октября 2024, 20:15

Фото: iStock/JohnAlexandr

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.
Напомним, «Авангард» после 16 матчей в чемпионате КХЛ набрал 13 очков, заняв десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придёт. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернётся на свои места. По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#кхл
#игра
#авангард
#психология
#хоккей
#спорт
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Губерниев выразил надежду на то, что Казахстан ещё заиграет
15 октября 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной Казахстана под руководством тренера Станислава Черчесова и выразил надежду на то, что команда ещё разыграется.
Напомним, из шести матчей, проведённой сборной Казахстана, команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Ему не позавидуешь. Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», – поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#казахстан
#спорт
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Ледяхов заявил об убедительной игре «Спартака»
15 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что команда на данный момент показывает довольно убедительную игру
«Спартак» выглядел неплохо в первых 11 турах. В последних матчах у команды был небольшой спад. В целом, «Спартак» показывает убедительную игру. У красно-белых есть потенциал выглядеть лучше», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Ледяхов.

Он отметил, что в результатах команды уже видна рука главного тренера. Он призвал дать Станковичу время для достижения более высоких целей.

Ранее Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#мнение
#спартак
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#футбол
#игра
#рпл
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Стало известно, зачем Соболева ограничили в компьютерных играх
Масалитин объяснил ограничение «Зенитом» Соболева к компьютерным играм
15 октября 2024, 19:18

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером для ограничения спортсмена от виртуальной реальности и его большего усердия на поле.
«Зенит» знает его слабости и хочет, чтобы Соболев полностью сосредоточился на футболе. Чтобы он выходил и забивал, отдавал голевые передачи. Если Головина увлечение компьютерными играми не отвлекает, и он является лидером «Монако», то здесь другая ситуация. Когда ты подписываешь контракт с клубом, то там может быть прописано много разных условий, которые надо соблюдать», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.

До этого спортивный менеджер, бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила почему именно «Зенит» может отличиться от других российских команд тем, что в перерывах в чемпионате проводит много товарищеских матчей с зарубежными соперниками.

«Спарринг-партнёры нужны, раз мы не участвуем в международных турнирах. Но этих спарринг-партнёров трудно найти. Если у «Зенита» это получается, и хорошо. С «Зенитом» хотят играть. «Зенит» — многократный чемпион России, его знают», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#спорт
#президент
#мнение
#контракт
#рф
#переговоры
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Масалитин объяснил неудачу Черчесова с Казахстаном в Лиге наций
15 октября 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
«Пришёл новый тренер со своим взглядом. Черчесов начал перестраивать то, что было, пока результата нет. Значит, не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами. Но и в бытность тренером сборной России у него были игры, где не всегда получалось забивать. Но за счёт индивидуальных действий Дзюбы, Черышева, удавалось добиваться результата. Пока сборной Казахстана тяжело даётся перестройка под требования Черчесова», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

А вот сборной России не надо ходить по миру и просить, чтобы с ней хоть кто-нибудь сыграл. Такое мнение высказал экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Когда мы бегаем по миру и пытаемся договориться с пингвинами, это показывает, что санкции против нашего футбола работают. Сборная может спокойно, не выезжая в критические для себя климатические регионы, сыграть в разных форматах у себя дома. Со сборной Латинской Америки, со сборной легионеров РПЛ, с молодёжной сборной или сборной Первой лиги. Можно сыграть с клубными командами РПЛ, со сборной клубов РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Червиченко.

При этом он выступил категорически против матчей сборной РФ с Медиалигой.

Ранее сообщалось, что переговоров о товарищеском матче между сборными РФ и Казахстана Российским футбольным союзом (РФС) не велись.

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#спорт
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#санкции
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#казахстан
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Бегуны из Красногорска покорили Московский марафон
15 октября 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Члены Красногорского бегового клуба приняли участие в Московском марафон, который проходил в минувшие выходные — 12 и 13 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«12 октября десятикилометровую дистанцию Московского марафона пробежали две представительницы Красногорского бегового клуба — Мария Воротынцева и Янина Каретникова, при этом Янина с результатом 51 минута 44 секунды обновила свой личный рекорд», — говорится в сообщении.
А в воскресенье, 13 октября, на дистанцию 42,2 километра вышли семнадцать участников Красногорского клуба. Новичками на марафоне стали Лариса Новикова и Екатерина Ефимова, а пятеро красногорских бегунов обновили свои личные рекорды. Это Дмитрий Суслов, который пробежал дистанцию за 2 часа 57 минут, Роман Маринич, пришедший к финишу через 3 часа 8 минут, Евгений Виноградов с результатом 3 часа 9 минут, Евгений Рубцов (3 часа 19 минут) и Эмиль Фарсиев (3 часа 41 минута).

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#марафон
#бег
#красногорск
#спорт
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65-летний тяжелоатлет из Подмосковья завоевал золото международного турнира
15 октября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.

Тяжелоатлет Владимир Яковенко из подмосковного Можайска завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по пауэрлифтингу и отдельным его движениям WPC, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«65-летний ветеран спорта Владимир Яковенко выступал в упражнении русский жим в весовой категории до 100 кг. Это новая для него категория: обычно он выступает в весе до 110 кг. По итогам турнира Владимир Яковенко занял в этом весе первое место и завоевал Кубок турнира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Владимир Яковенко также стал победителем и в абсолютном зачёте соревнований.

Турнир по пауэрлифтингу проводился на площадке отеля Skypoint Luxe-Sheraton Moscow Sheremetyevo. Участниками соревнований стали 330 спортсменов.

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#можайск
#турнир
#тяжёлая атлетика
#медаль
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