Власти Одинцовского округа поддержат спортивную секцию Барвихинской школы

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Барвихинскую школу и встретился с воспитанниками работающей на базе учебного заведения спортивной секции по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Секция была создана в 2005 году. В числе достижений учеников секции — победы на Кубках России, Играх стран СНГ и на чемпионате России.
Он также пожелал воспитанникам секции удачи на соревнованиях.
На территории Барвихинской школы для лучников оборудован олимпийский рубеж — 70 метров. А в холодное время года тренировки проходят в спортзале.
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«Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской школы пользуется большой популярностью. Сейчас здесь под руководством двух опытных тренеров занимаются порядка 60 детей. Это совершенно уникальная спортивная школа даже в масштабах России. Будем оказывать секции всю необходимую помощь», — заявил Андрей Иванов.
Он также пожелал воспитанникам секции удачи на соревнованиях.
На территории Барвихинской школы для лучников оборудован олимпийский рубеж — 70 метров. А в холодное время года тренировки проходят в спортзале.
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Лев Каштанов