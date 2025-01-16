В Подмосковье оборудуют 195 мест для крещенских купаний

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195 мест для крещенских купаний будет оборудовано на территории Московской области, большинство их них откроется вечером 18 января и проработает до конца 19 января, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«На открытых водоёмах будет подготовлено 66 мест, на улице — 67 мест и 62 купели будут расположены в помещениях. На всех площадках будут соблюдены необходимые меры безопасности», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.В частности, купель организуют на источнике «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево и на берегу реки Пажи у церкви Преображения Господня в селе Радонеж в Сергиево-Посадском округе и в шести локациях в Ленинском округе.
Полный список мест, оборудованных для крещенских купаний в этом году, опубликован на сайте Минблагоустройства Подмосковья. В каждом оборудованном месте предусмотрен комфортный подход и спуск к воде, тёплые раздевалки, туалеты, навигация и парковки.
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
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