В Московской области в этом году планируют благоустроить 90 объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в 2024 году запланировано открыть после реконструкции 90 объектов благоустройства. Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«В частности, будет открыто 12 парков. Откроется 12 лесопарков, из которых уже доступно для посещения семь. В планах также – благоустройство 24 пешеходных зон и площадей. Среди них уже доступно 11. Это, например, Советская площадь в Дмитровском городском округе, «Аллея Славы» в Луховицах, площадь Победы по Фрязине, Лесной бульвар в городском округе Протвино и «Маршрут поколений» в Сергиевом Посаде», – уточнил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Помимо этого, за год будет приведено в порядок пять набережных. Из них уже открыто три.
Будет оборудовано 14 скверов, восемь детских скверов, а также 13 катков и скейт-парков.
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Лора Луганская