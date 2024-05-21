В Московской области в лесах устранили порядка 2000 аварийных деревьев

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Почти 2 000 аварийных деревьев убрали с начала года в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Вырубка аварийных деревьев проводится в рамках обеспечения санитарной безопасности в лесах.
Самое количество аварийных деревьев было зафиксировано на территориях Истринского, Подольского и Бородинского лесничеств.
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«В лесах Московской области с начала этого года убрано 1980 аварийных дерева. Всего же в 2024 году по госзаданию мы планируем убрать 4875 таких дерева. Аварийные деревья, часто имея опасный наклон, следы гниения, механические повреждения или обрыв корней, могут при падении причинить ущерб имуществу и здоровью граждан или перегородить дорогу. Вырубаются те деревья, о которых жители сообщают на официальный региональный портал «Добродел», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Самое количество аварийных деревьев было зафиксировано на территориях Истринского, Подольского и Бородинского лесничеств.
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Мира Полтева