Россиянам раскрыли, какие продукты стоит включить в осенний рацион

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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская заявила, что в осенний рацион стоит включить клюкву, инжир и хурму.
«Осенние фрукты и ягоды содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ и поддержания баланса кишечной микрофлоры. Они богаты витаминами и микроэлементами», — пояснила в беседе с RT Островская.
Она добавила, что при простуде лучше всего есть клюкву или пить морсы на её основе, поскольку ягода обладает противовоспалительным и противомикробным действием.
До этого россиянам рассказали, что простудное заболевание может стать одной из причин заложенности ушей. Как пишет Общественная Служба Новостей, в случае если такая заложенность проявилась после перенесённой инфекции, необходимо обращаться к врачу. Специалисты напомнили, что заниматься самолечением в подобных случаях крайне опасно.
Ранее сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщили, что врачи МОНИКИ им. Владимирского вытащили орех, застрявший в ухе маленького мальчика и причинявший ему боль.
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