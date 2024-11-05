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Россиянам раскрыли, какие продукты стоит включить в осенний рацион

Врач Островская рекомендовала есть инжир и хурму осенью
Фото: iStock/Armastas

Фото: iStock/Armastas

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская заявила, что в осенний рацион стоит включить клюкву, инжир и хурму.
«Осенние фрукты и ягоды содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ и поддержания баланса кишечной микрофлоры. Они богаты витаминами и микроэлементами», — пояснила в беседе с RT Островская.

Она добавила, что при простуде лучше всего есть клюкву или пить морсы на её основе, поскольку ягода обладает противовоспалительным и противомикробным действием.



До этого россиянам рассказали, что простудное заболевание может стать одной из причин заложенности ушей. Как пишет Общественная Служба Новостей, в случае если такая заложенность проявилась после перенесённой инфекции, необходимо обращаться к врачу. Специалисты напомнили, что заниматься самолечением в подобных случаях крайне опасно.

Ранее сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщили, что врачи МОНИКИ им. Владимирского вытащили орех, застрявший в ухе маленького мальчика и причинявший ему боль.

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#ягоды
#фрукты
#здоровье
#питание
#рекомендации
В Подмосковье спасли мужчину с пятисантиметровым тромбом в артерии
05 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/Motortion

Мужчину с огромным тромбом в подключичной артерии спасли врачи регионального сосудистого центра Воскресенской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.
В больницу пациент поступил с жалобами на головокружение, онемев правой руке и шаткость при ходьбе. Обследование показало, что подключичная артерия пациента полностью закупорена тромбом. Отмечается, что эта артерия является самой крупной в организме и снабжает кровью всю верхнюю часть правой половины тела, включая мозг. Закупорка этой артерии грозила пациенту инсультом и смертью.

«Мужчине провели экстренную операцию по извлечению тромба, а затем выполнили стентирование сосуда. Длина удалённого тромба составила пять сантиметров, а диаметр — около восьми миллиметров», — говорится в сообщении.
Сейчас здоровье пациента вне опасности, мужчину в ближайшее время выпишут домой.

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Подмосковные врачи вытащили из уха ребёнка разбухший орех
05 ноября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Орех, застрявший в ухе маленького мальчика и причинявший ему боль, вытащили врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Родители рассказали, что орех в ухо малыша засунул его старший брат, а достать его самостоятельно не смог. От влажности в ухе ребёнка орех разбух, из-за чего боль и отёк усилились.

«Для того, чтобы извлечь из уха инородное тело, ребёнка пришлось госпитализировать. Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства», — рассказал глава отделения оториноларингологии Виктор Егоров.
Он пояснил, что седация — это медикаментозный сон, при котором сохраняются все функции организма. Седация позволила провести извлечение ореха из уха быстро и безболезненно.

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Вакцинацию от гриппа прошли уже более 3 млн жителей Подмосковья
05 ноября 2024, 11:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье, на сегодняшний день прививку сделали уже свыше трёх миллионов жителей области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике. Кроме того, в самых посещаемых точках городских округов работают мобильные медкомплексы», — отметил и.о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
Для того, чтобы получить прививку в мобильном медицинском комплексе, нужно иметь на руках паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Адреса мобильных комплексов и график их работы модно уточнить на сайте областного Минздрава. Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи.

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В округе Кашира будут работать передвижные медкомплексы
05 ноября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижные медицинские комплексы будут работать 5, 6 и 8 ноября в трёх населённых пунктах городского округа Кашира, там все желающие смогут проверить своё здоровье и получить прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во вторник, 5 ноября, мобильный медицинский комплекс приедет в деревню Наумовское. Время работы — с 10 утра до полудня, адрес — Центральная улица, около дома №2. В среду, 6 ноября, передвижной медкомплекс будет работать в деревне Растовцы на Центральной улице у дома №1 с 10:00 до 12:00. А в пятницу, 8 ноября, комплекс откроет двери в Кашире-2 рядом с торговым центром «Звезда» по адресу: Садовая улица, дом №32. Время работы — с 15:00 до 18:00», — говорится в сообщении.
В ходе профилактического осмотра пациентам измерят давление, сделают ЭКГ и анализ крови, включая определение уровня сахара и холестерина, предусмотрен также приём у терапевта. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

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#здравоохранение
#медицина
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Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки
Иммунолог Жемчугов: первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
04 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что нужно делать при их обнаружении. Об этом информирует RT.
Как утверждает эксперт, вирус Коксаки является давно известным энтеровирусом, который также называют кишечным гриппом. К его первым симптомам относятся высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея.

«Если человек заболел, надо быстро делать тест. Потому что это может быть тяжёлая вещь. К тому же заметная сыпь, которую вызывает вирус Коксаки, может быть и при кори, и при ветрянке, и при других вирусных инфекциях», — приводит слова Жемчугова RT.
Отмечается, что заразиться этим вирусом можно через пищу, воду и воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах
03 ноября 2024, 15:10

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
По словам эксперта, грибной суп тяжело переваривается. Гузман отметила, что его не стоит кушать людям, у которых есть заболевания желудка, а также детям.

Уточняется, что гороховый суп с копченостями также может вызвать дискомфорт и вздутие. Как сообщает нутрициолог, в солянке имеется большое количество соли и жира, а первые блюда на основе сливок могут привести к появлению избыточного веса.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
3 и 4 ноября Землю накроет магнитная буря
02 ноября 2024, 21:31

Фото: iStock/ naratrip boonroung

В конце прошлой недели Солнце стало активнее и завершилось мощной вспышкой класса X. Это может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать новую магнитную бурю, предупреждают учёные.
Вероятность магнитной бури в вечер 3 ноября составит 25%, а в ночь с 3 на 4 ноября пройдёт геомагнитная буря, мощность которой будет составлять четыре балла. Геомагнитная обстановка должна стабилизироваться к полдню 4 ноября.

В ночь на 2 ноября сильная произошла солнечная вспышка Х2.0 — это не окажет никакого влияния на Землю, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Поведение Солнца сложно предугадать и поэтому эксперты рекомендуют людям с метеозависимостью быть особенно внимательными к своему самочувствию.

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#здоровье
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Врач Казачкова озвучила неожиданную пользу киви
Врач Казачкова заявила о способности киви бороться с лишним весом
02 ноября 2024, 20:00

Фото: iStock/puhimec

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.
«В киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом дает чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, этот полезный фрукт помогает укреплять стенки сосудов и иммунитет, бороться с вирусами, нормализовывать работу кишечника, а также сохранять молодость и упругость кожи, добавила специалист.

Ранее заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.

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#здоровье
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Жительница Раменского в 43 года родила восьмого ребёнка
02 ноября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы помогли 43-летней женщине в восьмой раз стать мамой. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила многодетная беременная пациентка, у которой уже начались роды. В результате на свет появилась здоровая девочка весом 4900 г и ростом 58 см. Она стала восьмым ребёнком в семье, где уже воспитывают трёх девочек и четверых мальчиков. Ранее многодетных супругов наградили медалью ордена «Родительская слава».
«Ребёнок был крупным, что создавало риски при естественных родах. Однако благодаря профессионализму нашей акушерской бригады роды прошли благополучно и для мамы, и для новорождённой. Предыдущие пять детей в этой семье также появились на свет в Раменской больнице. Все роды были естественными», – рассказала заведующая родовым отделением больницы Светлана Слюндина.
Сейчас мама и малышка уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье функционирует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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Подмосковье ищет медработников